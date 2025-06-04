年薪僅70萬！27歲「工作2年買房」 網見理財規劃全跪：打趴一票人

在低薪與高物價的當代，許多人不僅存不到錢，甚至還有可能入不敷出。一名網友日前就在社群媒體上，分享自己雖然年薪只有70萬，但工作2年後就買下一間房子，不少網友看到原PO的理財規劃相當佩服，紛紛稱讚「在玩樂的年紀選擇了儲蓄，比很多人都強」。

一名網友日前在Dcard以「年薪只有70萬，我在工作兩年內買了房」為題發文，首先分享就學時因為把40萬獎學金，和30萬碩士班薪水全存起來，而成為頭期款的一部分。出社會之後，找了一份年薪在70到75萬之間的工作，但為了存錢，不僅選擇住家裡，更將每個月的生活費壓在5千元以內，經過2年的省吃儉用，終於在27歲這年，買下總價600萬、屋齡30年的26坪老房。

原PO在文中還寫道，頭期款和房貸都由自己負責，因為是老屋所以得花心思去裝潢，而這筆總共200萬的費用，其中130萬是家人代墊，但她表示絕對會還。不僅如此，該名網友還強調自己並非高薪族或富家女，只是想先付諸行動，並進一步坦言「不是將自己的無能為力一昧推給社會與環境」，最後說明分享自己的例子，「或許可以帶給一些人希望，買房並不是遙不可及」。

貼文一出立刻引起熱議，儘管有些網友認為原PO仍受家人不少資助，「住家裡不就是靠家裡了嗎？」、「妳先說有70萬，然後全部都用家裡存錢，老實說一點都不勵志，簡言之還是靠家裡幫妳度過前期最困難的狀況」；但還是有其他人稱讚，在30歲以前能買房很厲害，「辛苦妳了，在玩樂的年紀選擇了儲蓄，比很多人都強」、「好厲害！每次一想到買房只是開始，裝潢又是另一筆錢，就覺得我還是躺平好了」。