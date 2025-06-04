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墾丁沒救了？他發現1景點「CP值超高」 去過的都認證：贏過日本

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友規劃去墾丁。示意圖/聯合報系資料照
近日有網友規劃去墾丁。示意圖/聯合報系資料照

許多國人抱怨國旅住宿貴又品質差，連假寧願選擇出國，也不願留在台灣玩。不過近日有網友規劃去墾丁，打算要去一趟屏東海生館，發現該館把動物照顧得很好、環境也很好「CP值超高」，文章曝光網友們也認證「不會輸給日本的」。

該名網友在PTT上以「海生館在那個鳥位置是怎麼活下來的」為題發文，他打算去南台灣玩，在查地圖時，發現墾丁附近有國立海洋生物博物館，「印象裡頭很頂、門票僅400多」，把動物顧得很好，且環境也很好。

不過，原po也點出海生館的缺點，地點比較不便利，沒火車能直達。對此，他好奇「這點門票錢夠企鵝吹整天冷氣嗎？」。

文章曝光，不少人大推夜宿體驗，「有過夜行程！推」、「夜宿活動很棒，整體都很好的景點」；有去過的網友也認證「不輸日本的」，「贏日本！很便宜的海生館，餵魚加價行程值得參加」、「海生館真的很棒，去過日本好幾個水族館後，還是比較喜歡屏東的」、「海生館比沖繩美麗海強不少」。

另外也有人表示，「偏遠才好啊，後來才知道台灣海生館很厲害」、「後灣的日落很讚」、「整個墾丁相關行程中，最省的項目，你不去一下嗎」、「開車、騎車啊，去墾丁路上那個位置反而不錯，會順路排進行程，去四重溪泡溫泉也可以排」、「海生館真的猛，小孩天堂」。

屏東 墾丁

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