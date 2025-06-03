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「活著幹嘛」妙齡女被前男友騙、顧生病嬤負債60萬 網：還有希望

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為欠債60萬元，感到絕望。示意圖／AI生成
一名女網友因為欠債60萬元，感到絕望。示意圖／AI生成

理財規劃是人生重要的練習題，日前有位女網友表示，她信貸欠了60萬元，每月薪水4萬元，有1萬元要繳貸款，而現在已經27歲了，對自己人生很絕望，覺得以自己的薪水來看，還要花3年才還完，因此原PO上網求助「感覺自己人生沒救了」，文章曝光後，許多人安慰「妳還很年輕，60萬真的是小錢而已」。

一名女網友在Dcard發文表示，她因為被交往6年的男友騙錢，也問過專業人士，討不回錢，又有一些錢是因為阿嬤生病，導致她幫忙付醫療費、生活費，最後負債60萬元。原PO指出，她現在欠債60萬元，每個月薪水4萬元，每月還款1萬元，雖然不至於還不了錢，但感覺還要還3年，而且等到30歲才還完，存錢就太晚了。

負債60萬元讓原PO十分悲觀，她感嘆自己這輩子不可能嫁人，雖然考慮轉換跑道、但同時也不想靠八大賺錢，苦嘆這輩子只能這樣，「真的覺得像我這樣很糟糕、沒用的人，活著幹嘛？」

不過文章曝光後，許多人安慰「27歲不會太晚，真的！我到35歲才還完60萬的學貸」、「我同事被詐騙30幾萬，做兩份工作，很快就還完了」、「還3年還好吧？很快就結束了」、「我29歲也負債280萬啊，還好薪資有5萬到7萬元」、「不要做八大，倒不如去產業加班，加好加滿多4萬元」、「我同事有40幾歲還欠債幾百萬的，這才是一輩子不用存錢了」、「沒事的，理論上可以靠兼職業務還錢」。

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負債 薪資 薪水 月薪

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