外送加點「時令青菜」送來他傻眼 網全笑翻：好像賺到

現代人為了方便，常常會叫外送服務。一名網友分享，近期點外送時，加點了一份「時令青菜」，原本預期會是常見的高麗菜、空心菜或地瓜葉，沒想到最後送來的是一碗香菜！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」表示，近期在外送平台點了照燒雞腿排餐盒、川味香麻雞餐盒，後來想加點一份「時令青菜」，雖然店家並未特別註明青菜品項，但自己預期可能是常見的高麗菜、空心菜或地瓜葉，沒想到餐點抵達後，打開竟然是一碗香菜，讓他直呼「加點一份50元的時令青菜，給一碗香菜…洗勒X喔！」

貼文一出後，多數網友都開玩笑表示「明細打錯了，應是時令香菜」、「好可怕喔！但好像賺到？」、「笑死，如果討厭香菜的會立刻精神性死亡吧」、「店內剩下香菜了」、「就問你是不是青菜」、「多給半顆皮蛋我就不生氣」、「好歹加上蒜蓉醬油」、「老闆正在找他的香菜」。

不過，也有部分不敢吃香菜的網友回應「我會永久封殺」、「我會留下人生中第一次的一顆星評價」、「香菜欸！超級母湯的，負評到爆」、「這真的會生氣欸」。