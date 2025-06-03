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旅人都懂！返台聽見機場「通關閘門1句話」感動哭 網爆共鳴：被狠撞心臟

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場旅客排隊使用自動通關系統。圖／聯合報系資料照
桃園機場旅客排隊使用自動通關系統。圖／聯合報系資料照

每當從國外回到台灣時，哪個瞬間最讓你有歸屬感呢？有民眾表示，每當回台聽到自動通關閘門響起的「歡迎歸國」，就會奇怪的湧上安心與感動，發文引起大批網友共鳴，表示聽到「歸國」就有心臟被狠狠撞擊的感覺，還會默默回應「我回來了」。

國人返台時通常會透過自動通關閘門快速入境，通關時除了會提醒旅客「請記得隨身行李」，也貼心問候「歡迎歸國」。有民眾在Threads發文感嘆，每當聽見這4個字時，一瞬間「很奇怪會覺得心安感動」，詢問大家是否有同樣感受。

對此，網友紛紛大呼深有同感，「有，歸國兩個字會有種狠狠的撞心臟的感覺，還會內心回應『我回來了』」、「聽到『歡迎歸國』才覺得自己到家的人」、「原來不是只有我聽到歡迎歸國會有這種感覺」、「我超喜歡那句『歡迎歸國』，站在機器旁邊聽機械音說歡迎歸國的時候有點想哭，總覺得自己很荒謬，但『歡迎歸國』對我來說真的很重要」、「2022年8月，因為新冠兩年沒辦法回家。那天在松山機場排隊做完篩檢，確認可以入境，快速通關後，聽到『歡迎歸國』，直接哭出來」。

其他人也分享各種回台時的感動瞬間，「在國外留學好不容易回台灣，聽到移民官對我說歡迎歸國，眼淚會頓時在眼眶內打轉」、「聽到機長廣播也會很感動：『如果台灣是你的家，歡迎回家』」、「搭長榮回來聽到雨夜花的時候也會」、「飛機飛回台灣，感覺到輪子觸地的瞬間會微笑。每次都這樣，也不知道為什麼」。

不過也有人幽默表示，聽到「歡迎歸國」反而心情會變差，因為那代表假期結束，準備工作還卡費了。

自動通關

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