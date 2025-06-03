高鐵商務車廂遇「猴」來亂 她怒批2荒謬行徑：工作人員制止沒用

許多人搭高鐵都怕遇到不守規矩又影響其他人的乘客，一名女子日前搭乘高鐵商務車廂南下，一上車就遇到一位年輕乘客，不僅看影片放出聲音影響周遭人休息，還擅自變換位置並要求乘客去坐其他位子，2大荒謬行徑讓她在一旁看不下去表示「如果不能遵守人的規則就不要來亂」。

原PO在Dcard以「高鐵商務車廂亂坐位置」為題發文指出，日前搭乘高鐵南下時，一上車就聽到有年輕乘客大聲播放影片音效，未戴耳機，影響周遭安靜環境。儘管工作人員有上前制止，但該乘客仍擅自更換座位，坐到友人旁邊，並騙工作人員說那是他朋友買的位子，朋友等一下就會在其他站上車了。

原PO觀察，列車抵達新竹站後，一名中年婦人上車，發現原本買的對號座位被佔用，該名年輕乘客竟翹著腳指著鄰座，表示要跟婦人「換座位」，完全未經詢問就要求對方配合，行徑引發原PO不滿，直言：「誰知道他的位置是不是真的是那邊，現在都不用先詢問，先坐了再叫人去坐自己位置？」原PO推測該名婦人可能也有看出對方是「8+9」，因此不敢出聲，痛批「猴子如果不能遵守人的規則就不要來亂」。

這起事件引發大批網友留言回應，不少人指出這類乘客「應該拒載」、「這種行為令人傻眼」、「滿扯的，這能跟高鐵檢舉嗎」、「最討厭別人把聲音播出來，真的聽得很清楚，不要再活在自己的世界了」、「阿姨真的好可憐，很討厭那種被告知換位的感覺」、「直接報警處理最有效」。

此外，也有網友指出，「工作人員也很不行欸，在沒有雙方確認下，為什麼不趕人回自己位置上，誰知道那個座位是誰的」、「我都當機車人不讓座位，既然要分開買就自己接受這遊戲規則」、「其實直接找車長就可以解決，車長來不能解決，應該會被保全請下車」。