存個錢也能惹怨？台人銀行辦事「1壞習慣」改不掉 行員崩潰：別再這樣做

日前有一名銀行行員在社群平台Threads發文，公開呼籲民眾前往銀行辦理業務時切勿再用手指沾口水數鈔票，直言「我瞳孔地震跳得比心電圖還快」，貼文曝光後立即引發廣大回響，不僅許多銀行從業人員感同身受，來自超商、餐飲、美妝等各行各業的收銀人員也紛紛留言控訴這個長久以來難以改掉的「壞習慣」。

該名行員在貼文中寫道，「求你們各位了，來銀行存錢數錢不要再舔口水，我幫你點就好，那本存摺喔，那疊鈔票喔，我接過手來的時候我瞳孔地震跳的比心電圖還快」。由於這段語句形容得相當生動，目前已獲得超過1.4萬人按讚、近600次分享，迅速在網路上掀起熱議。

不少網友指出，這類「舔手點鈔」的行為多來自於年長者，不但影響觀感，更潛藏衛生與健康風險。有網友回應，「真的超噁，現在什麼年代了還在用口水點錢」、「之前在銀行打工，曾經看過有阿姨ATM領完錢出來，舔了一下口水邊點張數」、「那個…會舔口水的『通常』都是年長的老一輩，所以你發在脆上，他們可能也看不到，前銀行員幫QQ哈哈哈」。

此外也有其他從事服務業的網友表示，「我是超商店員…我看過很多老人家都用口水去數錢錢，我們店裡有驗鈔機可以幫他數，他也不要，（怕我們欺騙他一樣）」、「我懂，我看到客人用口水點錢拿給我的那一剎那，我伸手拿錢只能拿一小角而已，然後轉頭力馬噴酒精」、「我餐飲業，我看到客人用口水數錢，我會把他那張錢另放，等他離開櫃台後，噴滿滿的酒精」、「做美妝店的，也曾遇過阿伯手用口水拿錢給我，我真的怕爆。還有客人跟我們拿完衛生紙擦完美妝試用以後，拿來擦嘴巴用鼻涕，還讓我丟掉，我真的要瘋掉。每結帳一次我都要把自己消毒一次」。

過去新冠肺炎爆發時，曾發生銀行群聚感染，有醫師指出，新冠病毒與其他病原體在紙張上可存活一段時間，若接觸沾有唾液的鈔票，再觸摸口鼻，恐導致感染，因此不建議以口水協助點鈔，應改以專業點鈔機或由行員協助，維持公共衛生安全。