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高鐵自由座夫妻偷坐商務車廂 他出「1神招反擊」全場喊爽

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵自由座車廂。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
高鐵自由座車廂。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

端午連假返程潮塞爆高鐵自由座，一位旅客選擇站在第五車廂玄關處等候車程結束，卻意外目睹一場疑似「白坐」行為。他表示，自己早已預期自由座會人滿為患，沒想到卻看到一對夫妻想要佔商務車廂的位子，他立刻通報，結果結局讓他滿意直呼「假日最後一天心情都美好起來了」。

該旅客在Dcard發文敘述事情經過，他表示高鐵列車抵達新竹站時，一對年長夫妻上車。男方對女方說：「我去看看第六車廂有沒有空的座位，商務車廂通常都不會坐滿。」這句話引起原PO注意，當下懷疑對方並沒有對號座票，卻計畫進入非自由座車廂找空位坐下。

原PO說，這對夫妻後來確實在第六車廂找到座位並坐下。他認為情況不妥，立即透過高鐵官方客服通報，指出所搭乘車次與車廂位置，反映有疑似自由座旅客佔據座位，希望由站務人員協助處理。

原PO表示，接下來站務人員就快速處理，不清楚若被查獲需補票的金額，但以商務車廂票價推估，費用應不低。他笑說，看到有人「亂坐可能要掏錢」，讓自己在連假最後一天的疲憊行程中感到一絲舒坦，心情也變得愉快起來。

文章一出後也引發熱議，不少網友回應，「空氣都清新了起來」、「舒服，違規的票價要收5倍才合理！」、「這個社會如果多一點你這樣的人，一定會更和平」、「謝謝你座位超人」、「好扯要占還占商務，有夠會挑」、「好療癒」、「支持必須留言一下，希望他敢這樣去歐洲搭車，直接罰50倍以上」。

但也有人說其實本來就會被抓，「其實沒有特別去檢舉他們也會被抓，不過看了好爽」、「其實商務會對座位，一發車馬上就會有人來送飲料點心」、「商務艙不用檢舉，服務小姐都知道你從哪一站要坐到哪一站，我之前有買過兩段票，服務小姐還提醒我要下車」。

高鐵 車廂 自由座

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