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禮金是參加費？朋友沒給紅包照拿喜餅 她怒批「婚禮蟑螂」掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨好友參加婚禮遲到又早退，拿了喜餅卻不給禮金。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨好友參加婚禮遲到又早退，拿了喜餅卻不給禮金。 示意圖／ingimage

這行為根本@@@婚禮蟑螂@@@？一名新娘在Dcard發文抱怨，自己的婚禮好友不僅大遲到還沒給禮金，更誇張的是早退卻不忘拿喜餅，氣不過的她事後私訊對方要求補禮金，好友卻敷衍回應之後再補給，她傻眼直呼「真的很誇張欸！都幾歲人了沒出過社會是不是」。

「參加別人婚禮，大遲到就算了還提早走，更扯的是拿了人家喜餅還不給禮金？這是什麼道理呢？」原PO指出婚禮當天朋友晚到，稱抵達會場時已經沒有人在收禮金就直接入座。然而要提早離開時卻和同桌朋友們反映還沒拿喜餅，友人當下沒有想太多直接先給她，以為對方會補禮金再離開。

事隔一個禮拜，原PO在對禮金簿時才發現對方根本沒有包禮金，且都沒有任何表示，因此直接詢問本人，對方回覆之後見面再補給或者轉帳，還強調6月10日才能轉，原PO傻眼道「總而言之就是沒錢還要來參加我婚禮，騙吃騙喝被我抓到」，氣到以「這種行為是婚禮蟑螂吧？」為題發文揭發此事。

貼文下方網友看法兩極，部分人力挺原PO「遲到早退拿喜餅…」、「最近朋友婚禮也有遇到還帶小孩出席，結果沒包禮金」、「辦婚禮遇到很多鬼故事，不要生氣，這種人要大肆宣傳就好」、「我之前朋友更過分，跟我說要來還要了6個位置，結果當天跟我說忘了」。

也有人認為婚禮禮金本就看個人心意，並未有明確規定，「她沒包是不太好，可是妳跟他要也很怪耶」、「我還以為婚禮是要親友的參與和祝福，沒想到真的有人這麼在意禮金到這種程度」、「禮金是參加費嗎？我不是想嗆妳，但是總覺得哪裡不太對勁」、「妳真的知道婚禮宴客的意義嗎？還是妳只是想用禮金補貼婚禮開銷而已」。

紅包 婚禮蟑螂 婚禮 喜餅

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