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嘉義斑馬線多1設備！他大讚「超前衛」 網卻不挺：很危險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住在嘉義市的網友分享，在等紅燈時，發現地上也亮起紅色燈條，讓他驚呼「太前衛了吧！」。示意圖，記者邱瑞杰／攝影
一名住在嘉義市的網友分享，在等紅燈時，發現地上也亮起紅色燈條，讓他驚呼「太前衛了吧！」。示意圖，記者邱瑞杰／攝影

你有看過斑馬線的新設計嗎？一名住在嘉義市的網友分享，在等紅燈時，發現地上也亮起紅色燈條，讓他驚呼「太前衛了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一段影片，可以發現行人正在等待過馬路，號誌為紅燈時，斑馬線旁的燈條也亮起紅燈，當號誌為綠燈時，燈條也跟著變綠燈，讓他驚呼「嘉義市交通局是活在2035年嗎？太前衛了吧！」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，多數網友都表示「超級讚，很視覺化！」、「終於有人這樣做了，不然有些阿公阿嬤完全沒在看號誌燈，直接走出去」、「這樣很好，真的蠻多行人不會去注意號誌燈」、「很多行人還沒綠燈就要衝了，指揮交通的阿伯都會很生氣」、「很多國家已經推行這種針對低頭族而設的路面LED交通燈號設施！」、「韓國很久以前就有了！聽當地人說是因為大家都在滑手機而設計的」。

不過，也有不少網友持相反意見，指出「沒多久就會被壓壞了 淡水有鋪過LED車道線，3天就壞了」、「放心這個大概過一年後就不會亮了而且也不會有人來維護」、「別的國家是做在人行道上邊緣處 台灣做在馬路上」、「馬路上滑倒就GG了，認同應該裝在人行道上」、「韓國做在人行道上，才是安全的做法，道路上不應該有任何低防滑係數的光滑表面存在！」。

紅燈 嘉義 低頭族 人行道

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