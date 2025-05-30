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不是建中最強？他秀出1國際學校升學榜單 網友看傻：起跑點就贏了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多家長期望孩子能考上台灣頂尖大學，不過也有不少經濟能力許可的家長，選擇讓孩子進入私立學校接受國際教育。圖／聯合報系資料照片
許多家長期望孩子能考上台灣頂尖大學，不過也有不少經濟能力許可的家長，選擇讓孩子進入私立學校接受國際教育。圖／聯合報系資料照片

許多家長期望孩子能考上台灣頂尖大學，不過也有不少經濟能力許可的家長，選擇讓孩子進入私立學校接受國際教育。近日有位網友分享，發現建中學生的升學率是全台最高，不過康橋國際學校國際部的升學榜單也讓人驚艷，學生們錄取的學校遍及世界各地，像是美國的康乃爾大學、加州大學、英國的愛丁堡大學等，他好奇發問「康橋國際學校有贏過建中嗎」貼文一出，立刻在網路上掀起熱烈討論。

原PO在PTT上發文表示，若以升上台清交成等國內頂尖大學的比例來看，建中贏過北一女、中一中、雄中。不過他也貼出一張康橋的「國際部升學捷報」，發現該校國際部的學生，多半選擇報考世界各地的名校，雖然除了哈佛、劍橋、牛津，原PO還有好多所大學沒聽過，但也不禁好奇「康橋國際學校這樣算有贏過建中嗎？」

對此，許多網友留言回應，笑稱這種比較根本沒意義，因為「從出生就贏了怎麼比」、「還在羊水裡就領先了」、「他的起點就是你的終點」、「讀康橋的不靠讀書翻身，是本來就站在上層」、「家庭背景跟未來發展肯定是贏的啦！其他方面就不要問了」、「人家起跑點就贏了，讀書只是興趣，不像一般人是為了找工作」、「國際學校他們的目標一開始就設定是國外，甚至沒考學測」。

也有網友指出，康橋榜單上的許多大學，在國際上的排名其實比台大還高，「裡面一堆是常春藤名校，建中根本比不上，像是康乃爾、哈佛、哥倫比亞都有」、「有些建中生雖然在台灣讀大學，之後再出國深造，但等級也差不多就這樣」、「台大畢業都不一定能進南加大，這點就很現實了」、「大部分國際排名都贏台大，你說呢？」。

建中 康橋國際學校

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