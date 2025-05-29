母推嬰兒車遭駕駛怒嗆「不會走斑馬線？」 無障礙設施成行人陷阱

台灣@@@行人地獄@@@問題長年未解，無障礙設施規劃與駕駛行為常成民怨焦點。一名媽媽近日在臉書發文控訴，自己推嬰兒車從捷運站出來過馬路時，竟遭駕駛加速逼近並破口大罵，讓她直呼「孩子的安全誰來保障？」貼文曝光後，引發網友共鳴與關注。

美妝部落客「波痞到底是在幹嘛？」在臉書發文，表示自己日前與母親一同推著9個月大的嬰兒，從捷運站無障礙電梯出來後準備過馬路坡道與斑馬線錯開，只能在路邊繞行數公尺再轉入斑馬線，加上坡道常被違停車輛擋住，通行困難。

當時他們看見有車已停下禮讓，便快速通行，沒想到車子突然衝上來，不僅急煞還搖下車窗怒嗆：「不會走斑馬線嗎」，隨後揚長而去，讓她們驚恐萬分。

更讓人無奈的是，這不是第一次遇到。波痞指出，她先前也曾在斑馬線上被對向車輛故意逼近，幾乎要撞上推車。「我們沒有違規，也不是闖紅燈，只是照著安全方式過馬路，為什麼要被這樣對待？」

貼文曝光後，許多人留言替她發聲，「不適任駕駛真的很多，而且違規停車真的影響他人安全，只是我們一直默默承受並同意，導致也連帶造成置他人於風險中」、「行人地獄不是叫假的，台灣駕照真的太好考了！ 一堆觀念垃圾的人都能上路」、「這種駕駛有路怒症喔？真是該吊銷駕照！」

波痞呼籲相關單位重視人行空間設計與行人安全，並請駕駛尊重行人，「尤其是帶著孩子、行動不便的人，真的是寸步難行。」也有網友提醒大家「不要相信任何駕駛人，包含自己。警惕心要一直在！」