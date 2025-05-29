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「做工的人」中捷車廂內專心讀書 補教師照片感動數萬網友：值得尊敬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身著工作服的女性乘客坐在中捷車廂內勤奮準備考試，感動逾10萬網友。突圍中捷車廂示意圖。 聯合報系資料照
一名身著工作服的女性乘客坐在中捷車廂內勤奮準備考試，感動逾10萬網友。突圍中捷車廂示意圖。 聯合報系資料照

電視劇「做工的人」真實版！補教老師李威立近日在臉書曝光一張台中捷運車廂內的照片，畫面中一名頭戴白帽的工人，疑似剛下工，坐在車廂地板上勤奮讀書，讓網友看了十分感動，吸引超過11萬人按讚。也有網友透露，只要看工地帽子的顏色，就能知道她並非一般施工工人。

李威立表示，上周末搭乘台中捷運時，看到車廂靠門的角落地板上，一名工人坐在自己帶來摺疊好翻面的推車上，正在勤奮地念書，似乎在準備考試。仔細一看發現，用鉛筆畫下的重點和字跡都相當漂亮，還瞥見該考試用書中包括「沈括的夢溪筆談」及「蒲松齡」等字樣。

李威立坦言，看到這一幕的當下非常感動，他認為一個辛苦工作後的人，衣服雖然有工作的痕跡，但是那又如何呢？有一技之長可以自食其力的人，都值得尊敬。雖然當下不清楚工人正在準備何種考試，但這樣認真的背影真的令人動容，也祝福她考試順利。

李威立說，由於一開始只看見工人全身曬得很黑的膚色，在工人起身後才發現她是女生，但不確定是不是媽媽。

網友對此紛紛留言道：「勞動是她的工作而已，精神層面可能勝過整台列車七成以上」、「認真的女人最美麗，在艱困的環境下還能這麼努力真不容易」、「值得尊敬！祝考試順利一帆風順」。

有其他網友也曾經看過這名女性，「那時候她在讀英文」，認為對方應是捷運通勤族。也有眼尖網友發現，這位乘客戴的是白色工地帽，一般來說應該安全督導人員，若是紅色工地帽則為工地領班，藍色工地帽為持照技術人員，而黃色工地帽才是一般施工人員。

網友除了稱讚她在辛苦工作後仍十分上進、勤奮讀書，也有網友肯定李威立：「這種拍攝角度，說明你是一個善良有教養和體貼的人」，該則留言獲得逾千名網友按讚表示認同。也有人覺得李威立書寫的文字對這張照片有加分效果，「雖然是一張普通的照片，經過你文字的渲染，情懷就產生了」。

工人 夢溪筆談 台中捷運

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