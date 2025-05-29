從月台就開始悶熱！她怨北捷文湖線夏天變「聞狐線」 冷氣只涼出風口

搭捷運時若人潮眾多，乘客可能會出現呼吸困難、胸悶等症狀。一名女網友發文，稱夏天時搭乘台北捷運文湖線又悶又熱，從月台開始就一直流汗，車廂冷氣也有問題，導致整個車廂只有狐臭味和香水味，直言根本是「聞狐線」，也希望文湖線能改善冷氣的問題。

一名女網友在Dcard發文，表示她每天都要搭乘北捷文湖線去上班，但近期天氣炎熱，從月台開始就能感受到又悶、又熱、又擠的痛苦，進車廂前就開始流汗，車廂內的冷氣也很神奇，只有出風口是涼，其他地方循環不到，導致只有狐臭味和香水味飄散在整個車廂，可謂名副其實的「聞狐線」。

原PO表示，有次有個男生站在她旁邊，她沒站穩不小心撲到他身上，才發現狐臭的來源就是他。最後原PO也呼籲文湖線改善冷氣的問題，還希望能拆掉對坐的位置，解決車廂空間狹小的問題，否則手貼到別人背部，碰到別人的汗真的很不舒服。

此文一出，也有不少網友抱怨冷氣的問題，「真的，每次外面都還好，一上文湖線就爆汗，還好我只搭三站，到板南線又不熱了」、「文湖線不只悶熱，每次坐都覺得頭暈」、「有次公司聚餐在內湖，搭文湖線暈到ㄧ個不行，空間小人多感覺空氣不流通，還有很多味道混雜」、「尖峰時間站內跟車廂內熱得跟什麼一樣」。

也有網友提到文湖線其他的問題，「文湖線還有一個問題，一堆站只有單邊進出，不像其他的捷運一堆出入口四通八達」、「還有座位問題，明明是兩人座位，有人硬要有人坐在中間卡位」、「我搭文湖線很愛去第一個車廂，超常在捷運碰到拿包包撞人的阿姨」。