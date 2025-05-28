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我的錢問這麼多？阿伯領350萬遭行員阻攔爆氣 網見「裝潢費」秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友到銀行辦事時，發現隔壁的阿伯要領350萬當裝潢款，結果櫃台提出一連串問題，讓阿伯被問到火大。示意圖/ingimage
有網友到銀行辦事時，發現隔壁的阿伯要領350萬當裝潢款，結果櫃台提出一連串問題，讓阿伯被問到火大。示意圖/ingimage

詐騙事件層出不窮，讓人防不勝防。一名網友表示，他到銀行辦事時，聽到隔壁櫃台有阿伯要一次領350萬現金說要當裝潢用，結果卻被櫃員多問幾句就發火，文章曝光網友揪出阿伯的「奇怪舉動」，懷疑對方根本是遭詐騙。

該名網友在PTT上以「隔壁櫃檯阿伯要領裝潢款被問很多」為題發文，透露稍早前到銀行辦事情，聽到隔壁的阿伯要領350萬當裝潢款，結果櫃台提出一連串問題，讓阿伯被問到火大怒轟「錢我的要領還問這麼多」。對此，原Po十分好奇，「現在櫃員是不是很愛管閒事」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「沒攔阻到詐騙會被上面噹」、「以後就不要回來找銀行哭東哭西的」、「希望我爸當時有遇到這麼熱心的行員」、「櫃員也是被要求的不然被詐騙關他屁事」。

不過許多人認為阿伯的舉動有點奇怪，懷疑他是遭到詐騙，「詐騙集團教人應付櫃檯藉口最多的就是講裝潢」、「這高機率是詐騙，裝潢都是在分工期收付款，完工收尾款」、「不管做什麼，會需要這麼多現金而不肯匯款的一定不正常」。

詐騙 裝潢費

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