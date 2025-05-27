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比幫人打工強？他想中年轉職賣炒飯 內行人曝2狀況：很棘手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己辛苦了大半輩子，想要轉行考執照，來賣炒飯和炒麵。示意圖。聯合報系資料照
一名網友分享，自己辛苦了大半輩子，想要轉行考執照，來賣炒飯和炒麵。示意圖。聯合報系資料照

你有想過中年轉行創業嗎？一名網友分享，自己辛苦了大半輩子，想要轉行考執照，來賣炒飯和炒麵。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「中年轉行賣炒飯、炒麵，有搞頭嗎？」為題，指出自己辛苦半輩子，不想再當打工仔，有意考取中餐丙級執照，來賣炒飯、炒麵，同時也接點外送訂單，認為自己當老闆能豐衣足食，好奇發問「怎麼樣都比幫人打工強吧？」

貼文一出後，不少網友都表示「炒麵、炒飯要做到好吃真的難」、「越是平民化的食物除非你手藝好，就得打價格戰，你廚藝如何？」、「炒飯、炒麵很吃技術，要先確定，不然還有一招，走大分量路線，好吃就其次了」、「可以去看創業成功的機率」、「煮麵是真的比炒的單純多了」、「你可能要先試一下你一小時炒得出多少碗飯」。

此外，也有部分網友點出2個可能遇到的棘手狀況，回應「我有朋友賣肉羹覺得輕鬆，但是客人專門點炒飯，午餐時間要連炒3小時，手快廢了」、「手腕跟手肘會爆」、「炒飯耗時又累，你要確定喔」、「手壞掉or店倒掉」、「租金是一大問題」、「從幫老闆打工變成幫房東打工而已」、「不是自己的店面很難」、「房租，還沒開賣先當奴隸」、「除非家裡有店面」。

老闆 炒麵 打工 創業

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