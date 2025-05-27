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香蕉價格崩盤？他曝2個月「龐大價差」 婆媽搖頭：還太貴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在市場發現香蕉每斤僅34元，好奇發問「崩盤了嗎？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期在市場發現香蕉每斤僅34元，好奇發問「崩盤了嗎？」。示意圖／Ingimage

台灣因去年受到颱風影響，香蕉價格從去年底就開始漲價，直至今年3月，每斤一度漲破百元。對此，一名網友分享，近期在市場發現香蕉每斤僅34元，好奇發問「崩盤了嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「香蕉一斤34元是崩盤了嗎？」為題，指出2個月前在市場看到香蕉一斤90元，近期卻跌至一斤34元，換算一根香蕉約10元左右，龐大價差讓他驚呼「這個根本台灣詐騙隊吧？」

貼文一出後，不少網友都搖頭，紛紛表示「原來有人在吃一斤超過25元的香蕉，確定不是搞笑的嗎？」、「一斤24元左右才是正常價格吧」、「雖然已經跌很多了，但一斤34元還是算貴」、「我家這邊一斤30元了」。

此外，也有部分內行人曝光香蕉崩盤價格，指出「去年買過一斤15、16元的，那才算崩盤」、「記得有一年老闆隨便我裝，整袋只要20元，這才是真正的崩盤」、「繼續觀察，等一斤20元以下你再發文通知」。

香蕉 漲價 價差

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