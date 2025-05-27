吃到飽餐廳1食材超熱門？他見「限取告示」 一票網友不解：傻子才拿

你喜歡去「吃到飽」餐廳嗎？一名網友分享，近期在吃到飽餐廳內，看到炸蝦的旁邊寫著「每人每次限取3隻」，讓他相當好奇「為什麼這麼多人愛吃炸蝦？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「吃到飽為什麼很多人拿炸蝦？」為題，指出在吧台上看到炸蝦旁邊貼一張告示，寫下「顧及每位顧客用餐權益，每人每次限取3隻」，連服務人員都會在一旁提醒，讓他相當好奇炸蝦的人氣為何這麼高？

貼文一出後，不少網友都表示「蝦子=貴的刻板印象」、「因為一般日式料理店，炸蝦很貴啊，對不吃生魚片的人來說是最方便的海鮮」、「外面好像沒什麼在賣炸蝦單點的，而且會被歸為日式會貴很多」、「炸蝦／生魚片，就是buffet必拿的啊」、「一盒大隻海虎蝦大概1000，可以去吃到飽狂吃很開心」、「因為外面單賣的炸蝦貴鬆鬆」、「限制你才會覺得賺到啊，隨便拿不就很LOW」。

不過，也有部分網友持相反意見，覺得炸蝦CP值不高，回應「傻子，吃炸蝦一半都是炸麵粉」、「根本就是炸麵皮+一小隻白蝦」、「傻子才拿炸蝦」、「炸蝦不是都在吃麵粉嗎，愛吃就麵粉裹到厚讓他們吃」、「裹粉超膩，吃個3~4條就不想吃了，失去味覺」。