東北人開店立告示牌「請不要講台語」遭出征 老闆道歉：努力學習中

嘉義一間新開幕的炸物攤，近日因店門前張貼「不好意思，老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」的告示，被網友分享到社群平台引發熱議，大量留言批評其不尊重在地文化，也有部分民眾替老闆緩頰，認為語言差異本就應該包容。事件發酵後，老闆也發文道歉，並表示會努力跟家人學習台語。

一位網友在「Threads」上貼文一張照片，並配文寫下「蛤？？？嘉義」，照片內容是一家炸物攤的告示牌，寫著「不好意思，老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」，隨後還留言號召挺大罷免連署補件。

貼文曝光引發網友關注及熱議，許多人認為店家的告示內容不夠尊重本土文化，留言「在人家地方做生意叫人家不要講當地語言？」、「看到這種招牌就不會跟他買了」、「真的很誇張的牌子」、「很多餐廳老闆不懂外語，請問他們有在門口貼請不要說英語日語韓語嗎？」、「這個去哪個國家都是被噴好嗎」、「先來問問看，是不是合法擺攤，有沒有佔用騎樓地」。

也有不少人認為對語言的差異應該多些包容，留言「店家只是想讓大家知道他聽不懂台語，方便大家用國語溝通，這種情況真的沒必要被罵成這樣」、「特地把這段寫在立牌還行啦，只是距離大家想要的『客氣』可能還差一點點」。另也有人質疑，「不會講台語是死罪嗎？」、「我在嘉義也不講閩南語啊！怎麼了嗎？」、「台灣已經變成這種完全無法包容的國家了嗎？」

面對爭議，店家於26日在「Threads」發文道歉，強調初衷只是擔心溝通誤會，並無惡意或歧視。他表示自己來台不久，語言還在努力的跟家人們學習中，原本想以提醒避免誤解，沒料到引發如此激烈的反應，深感歉意。他也承諾會立刻更改告示，用更可愛且善意的方式表達。