墾丁跟宜蘭哪個更好玩？ 網掀熱議：離北部近又有1優點

暑假即將到來，許多家長會帶孩子到台灣各地旅遊。日前有網友表示「宜蘭是不是比墾丁好玩很多？」他指出，宜蘭有很多特色民宿跟觀光博物館，但墾丁交通不方便，景點又很無聊，讓他不禁好奇「宜蘭觀光是不是贏過墾丁？」對此，有些網友認同「宜蘭不用特地跑真的很方便，物價又很便宜」，有些人則反駁「墾丁是國家級景點」。

一名網友在PTT發文以「宜蘭是不是比墾丁好玩很多？」他指出，宜蘭有超級多特色民宿、飯店、休閒農場，以及觀光博物館，「宜蘭是台北的後花園」不是叫假的，每天往宜蘭的國道五號都在塞車，而且當地有北部人口紅利，競爭也很激烈，去玩好幾次都玩不膩。

不過原PO表示，反觀墾丁去過一次就覺得「超無聊」，不想再去，交通不方便，南部人開車過去都要2-3小時，搭高鐵再轉客運到宜蘭，搞不好都比較快，因此他好奇問「宜蘭觀光是不是屌打墾丁？」

文章曝光後，有網友認同宜蘭比較好玩，指出「北部不用特地跑去墾丁，真的比較好」、「小聲點，不要說出來，現在週末國道5號已經夠塞了」、「宜蘭頭鎮出來直接贏過墾丁」、「去墾丁玩不如去沖繩」、「宜蘭的東西便宜到嚇死你」。

但也有人反駁，認為墾丁更有特色「宜蘭只是離北部近，墾丁是國家級景點，根本不能比」、「宜蘭的優點只有近，沒有其他，墾丁光是天氣跟自然就贏了」，還有網友抱怨交通問題，指出「宜蘭光是想到要塞車到雪隧就不好玩了吧」、「你說的宜蘭民宿，旁邊90%都是農田」。