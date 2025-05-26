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為何要廢除天橋、地下道？ 1原因網認同：使用率太低

聯合新聞網／ 綜合報導
天橋示意圖。圖／ingimage
天橋示意圖。圖／ingimage

過馬路時，有些人會選擇走天橋或地下道避免有危險。不過日前有網友好奇「為什麼台灣要一直拆除天橋跟地下道？」認為「天橋跟地下道明明可以很好保護行人」，對此，多數人認為「因為使用率太低」。

一名網友在PTT發文表示，天橋跟地下道明明就很好，可以保護行人過馬路不會被車撞，因此他認為「明明就應該多設一點啊，然後鼓勵大家走，還可以運動有益健康」。不過原PO疑惑「為啥現在的政策都是一直拆天橋、廢除地下道，這些明明就是有益人民的建設，有沒有八卦？」

對此，有網友回應「使用率不高吧」、「因為大型車過不了」、「我覺得是多個市容美化當政績」、「使用率低，變成治安死角」，還有網友指出「天橋其實會遮擋轉彎車視線，而且大部分天橋是沒有無障礙設施」、「地下道是怕淹水還有治安問題，天橋較安全」、「地下道根本遊民領地」、「其實台灣是需要減速帶」、「天橋使用率低，因為不能服務到所有人，老人或身障人士很難利用天橋，倒不如教好所有駕駛人正確觀念，再做人行道搭配柵欄，防止行人任意穿越」。

但也有網友認同原PO觀點，指出「天橋明明解決大部分問題，行人跟車輛放到馬路上，在那邊禮讓，撞死了才說要多注意安全」、「其實實際上使用的人就是很多，只是嫌棄爬樓梯很累吧」。

行人 人行道

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