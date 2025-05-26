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40多歲整天肖想父母房產…如何防止「啃老」？ 網：從小培養1習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問網友該如何防止孩子「啃老」，引起PTT鄉民議論。記者曾吉松／攝影
一名網友詢問網友該如何防止孩子「啃老」，引起PTT鄉民議論。記者曾吉松／攝影

如何培養孩子獨立生活的能力，是許多家長擔憂的問題。一名網友發文，稱他朋友的哥哥40多歲了，不結婚住家裡，不願自己出去住，還整天肖想父母的房產，於是好奇詢問網友：「該如何防止孩子啃老？」。

一名網友在PTT發文，表示近期看到許多兒子對父母不孝的新聞，讓他想到一位朋友的哥哥，他40多歲沒結婚住家裡，吃喝都依賴父母，整天嫌房租太貴，別說結婚了，連一個人出去租房子都有困難，還總是肖想父母的房產。

原PO認為，現今社會勸孩子多讀書怕他壓力太大，出社會後沒知識沒學歷，又怕工作壓力得精神病，好不容易撐到老，又要擔憂孩子跟你要錢，辛苦一輩子，還要被孩子「啃老」。原PO表示，應該學歐美那套，小孩長大就改出家門，強迫他們學會獨立，自己出去住，而不是賴在家裡，可能才是明智之舉。

此文一出，不少網友建議從「教育」著手，「父母從小就要培養小孩自立的習慣，成年時就該趕出去自力更生，年輕人很容易找工作」、「從小養成問題會自己嘗試解決，失敗容易再起，這樣就不會啃老」、「陪小孩探索興趣，讓他知道自己想做什麼，而不是逼他們死讀書」、「父母要關懷小孩身心健康啦，觀察小孩有沒有正常的生活和社交，心態會不會常常負面悲觀消沉」。

也有網友提出啃老的原因，「現在怕的多半是年少被霸凌，以致用無法融入社會只能在家裡」、「啃老的問題在經濟吧，家裡有錢時就是富二代，沒錢就是啃老」、「小孩成長時期就有心裡障礙和問題了，長大就很難出社會生存」、「越不用心越隨便的家長，以後小孩問題越多，長大搞出的問題都會讓家庭頭大，根本解決不完，不可不慎重」。

父母 年輕人 啃老

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