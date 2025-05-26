到處都有…「溫州大餛飩」為何開超多間？網推3品項必點：真的好吃

溫州大餛飩的特色是什麼呢？一名網友發文，稱他並不喜歡吃溫州大餛飩，很好奇為何可以開那麼多間店。對此，有網友指出價格、環境和便利的因素，更有不少網友推薦必吃餐點，諸如炸醬麵、溫州抄手麵和炒年糕等。

一名網友在Threads發文，表示他本身不愛吃溫州大餛飩的餐點，但在台灣街頭還是開了很多間分店，於是好奇網友們的意見。

此文一出，不少網友同意他的觀點，「不同間會有不同的難吃之處，我再也不會去吃了」、「真的超難吃，是我唯一吃不完的食物」、「小學吃過一次覺得難吃到震驚，結果出社會十幾年後有一天想說再給他一次機會去吃看看，還是這麼難吃」、「我自認是很好養的人，但這家實在不好吃」。

但也有網友推薦必吃的餐點，例如炸醬麵、溫州抄手麵和炒年糕，「我都吃炸醬麵跟溫州抄手麵，我好喜歡它抄手麵的麻醬，然後它的抄手也好大顆」、「這間店的炒年糕很好吃，你下次點來吃看看，我大推這道菜」、「溫州大餛飩的炒年糕有配大白菜、肉絲，炒的湯汁會吸到年糕裡，真的蠻好吃的」。

也有網友提出溫州大餛飩的特色，例如環境、價格和方便快速，「不好吃也不難吃，環境乾淨燈光明亮，價錢我可以買單請一桌沒壓力」、「東西普通，但是有時候趕時間，不用排隊，因為沒啥人」、「東西能吃且價格相對實惠，用教室形容大概就中段班」、「因為需要吃便宜食物的人很多，而且不是所有人味覺都很敏銳」。