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清邁返台行李跳出一隻蛙！她哭問「偷渡嗎？」 網疾呼：千萬別野放

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己從泰國清邁返國後，在整理行李時，竟從頸枕中摸出一隻活跳跳的青蛙。示意圖／ingiamge
一名網友分享自己從泰國清邁返國後，在整理行李時，竟從頸枕中摸出一隻活跳跳的青蛙。示意圖／ingiamge

民眾出國或返國時須注意檢疫之相關規定，若違反動物傳染病防治條例等恐挨罰。近日一名網友分享驚悚經驗，表示自己從泰國清邁返國後，在整理行李時，從頸枕中摸出「軟軟的東西」，仔細一看竟是一隻活跳跳的青蛙，讓她當場嚇傻。

該名網友在threads發文提到：「快瘋了，從清邁回來整理行李，從頸枕裡面摸到軟軟的東西結果跳出來竟然是一隻青蛙」原PO表示自己完全不知情，回台後才發現牠的存在，「到底怎麼辦這樣算偷渡嗎？野放好像也算外來種」，隨後她試圖打1999市政專線求助，卻被回覆沒遇過這種情況，甚至建議原PO「自己養」。

貼文曝光後引起熱烈討論，網友紛紛留言「這算不算一種旅行青蛙」、「哇，這個好扯，牠為什麼經過了X光機沒被照到」、「只有我想問你是怎麼敢伸手把青蛙掏出來的嗎」。

也有內行的網友指出「這是外來種亞洲錦蛙，又稱花狹口蛙，建議打電話去農業部詢問要怎麼處理」，並提醒原PO不要送給別人養，「因為你無法確定對方會不會放生牠，這是外來強勢種，野放對台灣的生態危害非常大，另外提醒一下牠的皮膚表面有輕微毒性喔」，許多人也呼籲絕不能野放，「拜託你一定要關好牠！直到公家機關接手處理！外來種身上不知道有什麼病菌、會不會危害台灣環境及生態！這影響太嚴重了」、「可以確定的是不能野放就對了，再麻煩謹慎處理這件事」、「這是亞洲錦蛙，是台灣就已經很多的外來種，所以說不定不是跟著你回來的」。

原PO事後則表示會再通報農業部，並給了青蛙一杯水希望牠活著。根據農業部防疫檢疫署網站，旅客自國外返台不得擅自攜帶應施檢疫動物或其產品入境，違者處七年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

青蛙 野放 農業部 清邁 放生 偷渡

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