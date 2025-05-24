一條街全是手搖店！為何還能開個不停？過來人揭背後原因
台灣的飲料店隨處可見，一名網友分享，自己住在新北永和，有一條街開滿飲料店，讓她相當好奇「為什麼手搖飲店明明已經很飽和，還會有新的飲料店開個不停？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「手搖店很飽和了還是一直開」為題，指出自己住在新北永和，從捷運頂溪站到樂華夜市路上，有一條路堪稱「一級手搖區」，明明這條路不算長，但卻開滿各品牌的手搖飲店，讓她好奇發問「明明就已經很飽和，為什麼還是有新的飲料店一直開？」。
貼文一出後，多數網友都表示「入門成本低，跟火鍋一樣」、「你去通化看，一整排」、「我看你是沒走過伊通街喔」、「這是少數無法網路買的，所以還是有發展」、「台灣的手搖真的很讚，出國都會想念」、「說實話我覺得還不夠多」、「台灣平地天氣有多熱，市場就有多大」。
不過，也有不少網友認為，因為有需求才能繼續開，回應「一堆人排隊代表還沒飽和啊」、「還能開代表還沒飽和」、「就台灣人很愛喝飲料啊」、「現在人手一杯賺翻」、「台灣夏天很長很熱，中午不買一杯無法續命」、「台灣市場就是這麼大啊」。
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