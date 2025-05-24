不是消波塊！雲林媽媽包「中部粽」 內行人揭關鍵特色：請正名

端午節快到了，你們家會自己包粽子嗎？一名網友分享，近期問媽媽包的粽子是北部粽還是南部粽？結果媽媽的回覆，讓她感到很困惑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，南部粽是生料包好後水煮，北部粽是熟料包好蒸煮，今年好奇問身為雲林人的媽媽「包的粽子是哪一種？」，結果媽媽卻回「我也不知道，我是先把料炒半熟再包，包完用蒸的」，讓她聽完超困惑。

貼文一出後，不少網友都表示「所以是中部粽！台灣肉粽長期被南北代言，其實中部也有中部粽的傳統跟脈絡」、「中部粽！我之前跟朋友說有中部粽做法，大家一直跟我講消波塊煩死了！在南部一直好想吃雲林做法的粽子啊」、「這個粽子的定位大概在南部偏北，剛好是雲林，給過」、「我也是雲林人，炒過水煮+1 外婆說要炒過才會香」。

此外，也有內行網友提出「中部粽正名運動」，指出中部粽的作法，回應「糯米會先與油、配料炒至半熟再包、幾乎必包菜脯（靈魂角色）、沿海地區會加曬乾蚵仔，靠山則會包筍子、餡料常使用滷肉，而不是醃生肉、蒸煮方式並無定律，看各家習慣」。