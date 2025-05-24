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火鍋店上國文課？客人報「口天吳」遭店員糾正酸大陸人 怒喊：用20年第一次遇到

聯合新聞網／ 綜合報導
網友去吃火鍋登記後位，卻遇到店員當場糾正姓的構字。示意圖／ingimage
網友去吃火鍋登記後位，卻遇到店員當場糾正姓的構字。示意圖／ingimage

一位民眾和家人到一間人很多的火鍋店候位，沒想到只是因為報出自己的姓氏「口天吳」，竟遭店員當場糾正構字，還被懷疑「是不是大陸人」，整個過程讓他感到莫名其妙並當場取消候位，引發網友熱議。

原PO在社群平台「threads」上表示，當時店員依例詢問「貴姓、幾位？」，他便回應「口天吳，四位」，沒想到店員一臉狐疑回問：「同學，你確定吳可以用口跟天組合嗎？」甚至在現場拿出便條紙寫字講解，語帶指責地說「你好像國文沒學好」。令原PO最錯愕的是，對方還補上一句：「你應該不是大陸人吧？」讓他當場尷尬又傻眼到不知道如何回應，最後決定放棄後位。

原PO也表示自己說了二十年的「口天吳」第一次遇到這種情況。這段誇張的對話在網上引發大量留言與討論，不少網友力挺原PO，表示自己從小到大也都用「口天吳」來形容姓氏，並批評店員「過度糾正」、「用詞不當」。也有人挺店員說「觀念上我其實挺店員耶，雖然是約定俗成的方法，講了對方可能也確實聽得懂，但這種基於方便的誤用我是反對的」。

也有當下排在後面的網友表示，聽到的時候也很傻眼，因為女友也姓吳，本來是要她登記，平常也都說「口天吳」，結果後來就改登記自己的張。

原PO最後也表示，不少人也有跟他說吳下面夨，讀音為ㄗㄜˋ，但他在乎的不是正不正確，是店員的態度真的沒有必要，只是去吃個飯、登記候位，不懂自己為什麼要被唸，並曝光店家在高雄新崛江附近，自己也針對此行為客訴了。

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