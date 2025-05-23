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從小吃到大都吃錯？維力炸醬麵官方曝正確泡法 一票人愣：原來不是湯麵

聯合新聞網／ 綜合報導
在台灣，泡麵一直是日常生活的一部分，特別是不少人從小吃到大的維力炸醬麵。示意圖/ingimage
在台灣，泡麵一直是日常生活的一部分，特別是不少人從小吃到大的維力炸醬麵。示意圖/ingimage

在台灣，泡麵一直是日常生活的一部分，特別是不少人從小吃到大的維力炸醬麵，除了經典款之外，這幾年維力也不斷推出新口味，像是素食版、湯麵版等，讓更多人有不同選擇，不過關於「到底怎麼吃才對」這件事，始終是熱議話題，事實上官網就曾拍過吃法教學，讓不少人看完驚呼「還一直以為是湯麵」。

就有網友在Threads上發文，他表示有人吃維力炸醬麵會先加湯包，有人堅持先拌醬包，更狂的是有人乾脆不煮，直接捏碎加醬生吃，每個人都有自己習慣的吃法，原Po透露自己通常會煮成湯麵，麵煮開後淋上蛋液，最後再加上起司片，他也好奇「大家的神仙吃法是什麼？」。

文章曝光，網友們各自分享獨門吃法，「先用成乾麵吃一半，再從罐裝挖一點醬混成湯麵吃」、「水滾下麵，快熟的時候撈起加醬料包，加一匙芝麻醬，能吃辣加一匙老乾媽，剩下的水再倒入粉包，有條件的再加丸子，紫菜或海帶芽，打個蛋花，最後來點蔥花完美」、「生蛋黃跟醬一起拌勻再加一點辣油，生蛋白跟麵條一起煮熟，煮好後瀝乾水份再一起拌著吃」。

事實上，維力食品早在四年前，就曾在YouTube公開維力炸醬麵的正確泡法，首先在裝有泡麵的碗中加入熱水，封膜蓋上，並將醬包放在上面一同加熱，等待麵條軟化的同時，將湯包調味料導入另個空碗，麵泡開後把熱水倒入湯碗中，最後把醬料加到麵裡，拌均勻就完成了。

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