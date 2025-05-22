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標示貼紙「Baby in car」是錯的？ 他路上看到正確版本讚：難得

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在路上看到有車子的標示貼居然不是「Baby in car」而是「Baby on board」，令他不禁讚嘆，「難得有人貼正確的英文標語」。示意圖／ingimge
有網友在路上看到有車子的標示貼居然不是「Baby in car」而是「Baby on board」，令他不禁讚嘆，「難得有人貼正確的英文標語」。示意圖／ingimge

若家有新生兒，不少家庭會在車外貼「Baby in car」的標示貼紙，除了提醒後車車上有嬰兒，可能會開慢一點，若出意外救護人員也能優先搶救。一名網友在路上看到有車子的標示貼居然不是「Baby in car」而是「Baby on board」，令他不禁讚嘆，「難得有人貼正確的英文標語」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他在路上看到有台車貼著「Baby on board」的標示貼紙，難得看到有人貼正確的英文標語，令他相當感動。「Baby in car」和「Baby on board」這兩個短語常見於車輛上的標示，但在標準英文用法和實際應用中，「Baby on board」 才是正確且常見的表達方式。

「Baby on board」意思是「車上有嬰兒」。「on board」意思是「在車上、在船上、在飛機上」等交通工具裡，常見於車貼標語（car signs），用來提醒其他駕駛人注意行車安全，因為車內有嬰兒。「Baby in car」雖從字面上看得懂，但缺少冠詞，應為「Baby in the car」才符合英文語法。即使語法修正後，「Baby in the car」也不是用作車貼的常見語句，聽起來更像是在告訴別人「有個嬰兒在車裡」，而非作為一種警示標誌

網友紛紛表示，「對，不然in car是在鈑金裡」、「外國人士總以為我們的車是用寶寶做的」、「每次看到baby in car就會覺得很好笑」、「終於來了正解，之前『In car』我都在想，小孩到底藏引擎室還是後備箱…」、「在意英文正不正確很台灣」。

但也有網友認為看得懂比較重要，「啥？in car是錯的！嚇兩跳欸」、「相信我，90%只認識Baby這個單字而已！」、「貼很多人看不懂的也沒用」、「你以為三寶會在意你裡面裝小孩老人？」、「看得懂就好了啦」。

有網友解釋，「In car是裝在車上的，像引擎、貨物這樣，On board 是乘坐在車上，坐飛機也是用On board」、「其實『Baby in car』只有在亞洲地區常見，國外則是用『Baby on board』，常見的『Baby in car』、『Mom in car』，除了告知後方車上有嬰兒，請勿隨意按喇叭，最重要是發生意外時，能第一時間告知緊急醫護人員車內有嬰兒、孕婦，優先搶救！」

英文 標誌 小孩 嬰兒

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