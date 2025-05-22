風向變了！她控「10菜1湯」10400元遭坑 店家公布菜單反擊…網喊划算

屏東縣東港一家知名海鮮餐廳「新新海鮮餐廳」，近日因消費糾紛引發社會關注。一名女遊客於臉書社團「●【爆料公社官方專屬】●」發文，控訴店家未事先說明價格調整與份量變動，20人用餐點了10道菜及一鍋湯，帳單竟高達1萬400元，質疑店家有「隱形加價」之嫌。事件曝光後引發網友熱烈討論。

該名消費者表示，店員點餐時並未明確說明因人數眾多將菜色升級為大份，導致她們在結帳時才發現金額與預期不符。她也寫出所點的菜色，有「空心菜、蛤仔、酥炸肥腸、蚵仔酥、酥炸鮮魚、油雞、小龍蝦豆腐、魚蛋、味噌湯、炒飯」，其中部分菜色被店家擅自調整為大盤，像是一盤空心菜就要價400元。結帳時，她當場要求店家將總價1萬400元「去尾」減400元，但遭拒絕，雙方因此爆發口角，最終報警處理。

對此，餐廳老闆也發文反擊，強調點餐過程全程透明，且已事先向顧客說明份量調整及價格內容。店家表示，客人當天分坐兩桌共20人，菜色數量與份量均依人數調整，並經現場報價同意。尤其針對爭議最大的一道龍蝦，原本客人點3隻小龍蝦（每隻800元），但後來要求改為大隻，經秤重後提供總重2台斤6兩、價格4275元的龍蝦組合，餐廳只收4000元，已給予折扣。

店家公開當日詳細帳單，包括炸蚵600元（大份）、蝦球600元（大盤）、油雞腿500元、金沙透抽600元（大份）、脆皮豬腳500元、魚蛋500元（特大盤）、空心菜300元（大盤）、無目鰻600元（大盤）、炸肥腸兩條400元（大盤）、櫻花蝦炒飯400元（兩大盤量），以及龍蝦4000元，後又加點蛤蟆（大盤）跟酒水共1420元，總價10420元，最終收費10400元。

店家也公布監視器畫面及發票佐證，表示「明明沒有做卻被這樣對待，我們真的吞不下」，希望能還原事件真相，還給他們清白。

貼文曝光，原本力挺該名消費者的輿論瞬間轉向，網友紛紛留言，「有大龍蝦3隻耶，一人才500還貴？」、「如果是兩桌那這價格就合理了，昨天大家都以為是一桌十菜一湯」、「兩桌⋯我以為只開一桌，爆料者都沒有說清楚！人家這樣報價清清楚楚了！是不是有點惡意啊？」、「看了商家PO的才知道，這篇文是一個打人喊救人的概念」、「現在每個人吃飯餐廳都還要錄個音，不然像這種四百殺價不成，會跟妳要錄音檔」。