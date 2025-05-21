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三峽車禍案勾悲痛回憶 他嘆「母也被撞死」：肇事者駕照早被吊銷

聯合新聞網／ 綜合報導
三峽19日發生重大車禍造成3死12傷悲劇，肇事者被網友起底，平日就是違規慣犯，守法意識薄弱。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
三峽19日發生重大車禍造成3死12傷悲劇，肇事者被網友起底，平日就是違規慣犯，守法意識薄弱。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷，引發社會震怒。一名網友昨（20）日在Dcard發文指出，此事讓他想起過去母親被撞死的悲痛回憶，當時肇事者是一個開著藍色小貨車的菜販，事發半年前駕照已被吊銷，儘管對方抱有深深悔意，原PO仍無法接受，「如果他能夠守法，吊銷駕照期間不開車，我媽媽是否還在呢？」

原PO表示，當時母親出事的路口，是在住家附近一個沒有紅綠燈但有斑馬線的路口，由於前方十幾公尺就是一個大路口，所以很多車輛為了搶黃燈而加速通過，「早就有人在里民交流line群組提醒里長，希望去爭取增設紅綠燈」，結果最後還是來不及。

原PO指出，母親身亡至今多年，他只要看到橫衝直撞的藍色小貨車就生氣，而當時出事的那條路口，在前幾年終於設了一個紅綠燈，「我想這是我媽媽用命換來的」。他PO感嘆每次看到台灣因為車禍離世的人數逐年上漲，他就會想到一句冷血但經典的話：「死一個人是悲劇，死三千人只是統計數字」。

貼文曝光後，也引發不少人共鳴，「與其大富大貴，我寧願全家都健健康康」、「我沒辦法站在當事者的角度，但光看那個（三峽車禍案）影片，我也很難過」、「我的爸爸也是因為車禍過世的，而且在我8歲生日前十天，14年了我還是走不出來，台灣的法律到底什麼時候可以保障人民的安全」、「我的阿嬤也是車禍，她住鄉下，習慣早起到外面散步，結果被一個吸毒的撞」。

高齡駕駛 駕照 紅綠燈 Dcard

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