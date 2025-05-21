買飲料頻出錯…她懷疑店員討厭環保杯 業內人點頭：遇這情況超火大

為了促進環保、減少紙杯使用，政府規定業者，若消費者自備環保杯能享有至少5元的優惠。然而近日卻有網友發文，表示自己用環保杯買飲料常常遇到問題，並懷疑「飲料店店員是不是都不喜歡環保杯」。

原PO在Dcard發文，表示自己用環保杯買飲料，店員不但把貼紙貼在她的杯子上，還做錯品項。結帳時也頻頻出錯，第一次沒扣到自帶杯的錢，第二次發現品項做錯，直到第三次才正確，但原PO晚上只收到一筆LINE Pay的退款通知，讓她「清殘膠越清越生氣」。

此外，她還遇過飲料分量出錯的問題，買大杯變中杯，這還是因為原PO用的是透明的環保杯才能及時發現，讓她感嘆為何用環保杯的出錯率這麼高。

有飲料店店員現身說法，表示環保杯確實比較不好處理，不但工序更多，還容易弄混，「環保杯確實比較麻煩，如果一次來好幾個很容易搞混」、「以我用過的pos系統，1、點完品項冰塊甜度，2、點一個環保杯的標誌，3、點5元折扣，4、備註環保杯顏色，5、跟客人說明環保杯會使用RO水沖（公司規定），6、製作飲品。沒有環保杯的話，做完第一點直接跳到第六點」。

還有店員抱怨，有的客人的環保杯超髒，平時都沒洗，「有些人的環保杯是真環保，因為他們回家喝完都完全不洗的」、「拜託各位拿環保杯來消費時，請自行拿著蓋子+沖洗過再來，一個一個開蓋子，打開裡面還有別的飲料or臭掉的殘餘氣味，真的會很火大」。

至於把貼紙貼在杯子上，網友們表示這應該是店員個人的習慣問題，「有貼也是貼杯緣，很好撕」、「如果很忙的時候還是要靠貼紙來判斷哪個杯子要做哪項飲品」、「我自己做過店員，都會貼在我手上／吧台或浮貼而已」。