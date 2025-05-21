夜市人潮越來越少？財經作家曝室內商場「4優點」吸客 網讚：好重要

台灣夜市是不少觀光客來台必去的景點，但由於疫情影響，不少攤販紛紛收攤，儘管疫情趨緩，也未恢復到以往的人潮。財經作家游庭皓表示，近年全台消費型態大幅改變，逛夜市的人口越來越少，不少人轉往室內商場消費。

財經作家游庭皓在臉書粉專「游庭皓的財經皓角」表示，近年全台消費型態大幅改變，從室外轉往室內消費，根據購物中心情報站整理，3月南港Lalaport開幕後，今年全台預估仍有12間大型商場將運營，2026年更是高達數十家。

今年陸續開幕的商場有，誠品生活台南、大巨蛋商場、新光三越台南小北門、台南三井outlet二期、高雄Focus13廣場、澎湖太陽城、高雄義享天地、台中國聯商場、屏東金東購物、台中漢神…等等。游庭皓認為，消費者型態改變了消費地點，街頭逛街、逛夜市的人口越來越少，「商場不只能夠躲太陽、躲雨，還可以遛小孩、車子也撞不到」，此文一出，吸引網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「車子撞不到好重要」、「夜市近十年都快生存不下去，因為熱、髒、亂又貴，誰要去？」、「沒辦法，台灣街道就是修羅場」、「所以各縣市商店街都倒光光了」、「夜市太貴啦」、「台灣實在是太熱了，有冷氣比較好逛！」、「 寧願花多一點錢也不要邊逛邊閃車」、「因為夜市現在要吃飽一個人500跑不掉，不如百貨公司吃餐廳，衛生又有冷氣」、「外面的店家逃漏稅沒開發票，室內商場開發票停車能折抵環境還比較舒適」。

不過有網友則認為，「但是會氣爆」、「夜市跟商場的客群不同吧？」、「然後裡面商家大同小異，都那幾家連鎖的」。