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行人安全怎保障？他提取消人行道推廣這設施 網不挺：別小看台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
天橋示意圖。圖／ingimage
天橋示意圖。圖／ingimage

新北市三峽19日下午發生重大車禍，造成3死12傷的慘劇，這也讓民眾開始思考該如何改善台灣的人行環境。有網友在PTT發文，認為廣設天橋是一種選擇，文章也引發熱議。

原PO在PTT發文，認為天橋不但安全，還能在烈日及大雨時提供遮蔽，對機車族也友善，如果認為天橋太過時也可改名為「空廊」，「好像都市都蠻多空廊的」。

有不少網友支持，認為天橋還是相當方便的，「只要有天橋我都走天橋，不用等也不用冒風險，區區一層樓的樓梯對行人無任何成本，為何不用？」、「很多紅綠燈很久，爬天橋更快」、「我愛走，至少學校門口要給天橋或地下道」。

也有網友表示，現在天橋的地位相當尷尬，「出事了想到天橋，沒出事時看它礙眼」。台灣曾經也有不少天橋，但因為使用率低且維護成本高，最後逐漸被淘汰，「沒人要爬天橋啊，然後使用率太低加上又要花錢維護，最後就是拆掉而已」、「以前天橋超多的，就沒人要爬樓梯，使用率太低，又要花錢維護，老人又沒辦法爬，最後就變成嫌惡設施」。

也有人認為，要想推廣天橋，只要取消人行道就好了，「要天橋使用率高還不簡單，底下不要設人行道大家就只能上去了啊」、「在學校天橋兩邊，設置20公尺長的高柵欄，你會不會就會走天橋了？」。但這種想法遭到不少網友反對，認為根本問題還是在民眾的交通觀念，「平常多用路就知道，天橋在台灣沒什麼用，都直接橫越馬路的」、「只能說不要小看台灣人…東海大學榮總地下道擺在那…但每天都會看到有老人直接穿越快車道」。

車禍 行人 人行道 PTT

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