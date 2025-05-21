墾丁再傳消費糾紛！喝3盤調酒要價1.4萬 遊客嚇傻找人求救

墾丁向來是觀光客愛好旅遊、放鬆的熱門景點之一，但有網友近日在臉書社團「爆料公社」上踢爆，他在位於墾丁派出所對面的某調酒攤，點了3盤調酒後，被收取14000元的酒錢，讓他當下「嚇到吃手手」，在此事曝光後，店家也出面喊冤，澄清價格皆為明碼標價，稱此事疑為同業造謠抹黑，不排除提告。

原PO表示，17日前往墾丁旅遊，在墾丁派出所對面的某調酒攤，在未先問價格下，一共點了3盤調酒，最後竟被店家收取14000元的酒錢，讓他在結帳時「嚇到吃手手」，一時還找人救急。此番經驗讓他奉勸民眾前往墾丁喝調酒時，務必先問清楚價錢，他透露該調酒攤一開始都不先說價錢，待結帳時才告知，讓人相當驚訝。

此事後，他再次在「爆料公社」發文，說店家決定告他毀損名譽，他希望同樣在此店家被高額收費過的消費者，能與他聯絡。

網友見文則驚呼：「會不會太扯了」、「吃什麼東西要那麼多錢」，也有人表示：「還好我不喝酒」，有人還開玩笑地說道，這價錢可以請客了，原PO「是不是有敲鈴鐺，全場請客！」

對於此事，店家則喊冤，根據《三立新聞網》報導，該酒攤店家回應，爆料者當天是共3人飲酒，連同招待共點了76杯調酒，平均一杯是180元，且並未在結帳時才說明價格，都有明碼標價，認為這起爆料疑似是同業抹黑，不排除提告。

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