她吃全聯蘋果「頭暈想退貨」 一票網友傻眼：白雪公主嗎

超商不幫忙微波食品的原因是什麼呢？一名網友發文，稱他去日本超商購買漢堡排，店員卻表示不能幫他微波，讓他感到很困惑，對此，有網友透露因為微波爐的「功率」問題，怕食品變質，因此店員不願意幫忙微波。

2025-05-19 12:17