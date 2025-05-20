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她吃全聯蘋果「頭暈想退貨」 一票網友傻眼：白雪公主嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出，她在全聯買了蘋果，沒想到回家吃兩顆後，竟出現頭暈、嘔吐等症狀。示意圖／ingimage
一名女網友指出，她在全聯買了蘋果，沒想到回家吃兩顆後，竟出現頭暈、嘔吐等症狀。示意圖／ingimage

全聯商品琳瑯滿目，受到一票粉絲喜愛。不過近日一名女網友指出，她在全聯買了蘋果，沒想到回家吃兩顆後，竟出現頭暈、嘔吐等症狀，因此想把剩下的蘋果通通退貨。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文貼出六顆蘋果的照片，指出自己買了這些蘋果，一開始吃一顆覺得頭暈、頭痛，隔天竟嘔吐，後來再吃一顆，一樣出現頭暈的症狀，「剩下的蘋果不敢再吃了，不知道新鮮蔬果可以退嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「拿蘋果給妳的人，是不是長得像巫婆？」、「白雪公主吃到毒蘋果的真人版」」、「妳應該是生病了，蘋果是無辜的」、「再吃一顆試試，吃完就去睡一下，睡醒看看有沒有七個矮矮小小的人圍在妳身邊」、「妳需要的是去看醫生，而不是發文問網友蘋果能不能退貨吧」。

不過也有網友關心，「可能是脹氣或是胃對鐵質很敏感，我吃蘋果有時候會這樣」、「腸胃不好的人盡量不要吃蘋果，蘋果不好消化，蘋果酸很刺激腸胃」、「這是感冒腸胃炎的症狀喔，請看醫生，若蘋果不新鮮會拉肚子，跟妳說的完全不一樣喔」。

醫生 蘋果 腸胃炎 拉肚子 感冒 全聯

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