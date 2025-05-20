員工旅遊1人2萬只能去墾丁？ 一票網友推3國家：可玩翻

你有參加過員工旅遊嗎？一名女網友分享，自己是兩間新創公司老闆，想要辦員工旅遊，預算1個人抓2萬元，要包機票與行程，好奇問大家去哪比較好？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「員工旅遊求2萬內行程」為題，指出近期要辦員工旅遊，公司員工有10-15人，預算1人為2萬元，需包括機票和行程，因為預算有限，讓她相當苦惱，好奇發問「其他人有什麼想法嗎？不然我可能真的只能待在墾丁了」。

貼文一出後，不少網友都給出建議，紛紛表示「可選韓國走購物站的團」、「2萬可玩翻濟州島」、「2萬去港澳日韓3天2夜都可吧，人多還能有團體優惠」、「公司預算也是2萬，所以挑很便宜的釜山4天3夜，當然就還有購物行程」、「越南河內真的可以」、「我2024年花1萬8去普吉島，有一站是去購物，但整體很不錯」。

此外，也有部分網友建議「給現金」，回應「我們公司直接給現金2萬+4天假，讓員工要去哪自己安排，到時候再拿發票回來核銷就好了」、「可以跟員工一起討論，如果你決定好，他們不喜歡+抱怨，倒不如給現金」、「2萬給員工自己去玩啦，這種便宜行程沒品質又要跟同事一起，根本地獄」。