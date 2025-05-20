國旅連假訂房率「蓋牌」 百萬網紅指3景點嘆可惜：還是一副鳥樣子

交通部觀光署過去都會在連續假期前，公布各縣市的訂房率，但今年清明連假只公布訂房率超過6成的縣市。對此，百萬網紅Cheap點名3景點，明明很有潛力，卻遲遲未改善，開嗆「現在還是一副鳥樣子」。

Cheap在臉書表示，國旅不再公布訂房率，只公布前幾名，美其名是為了「更準確的觀光趨勢」，但實際上就是怕國旅數據太難看，打擊國人國旅信心，讓大家更想出國。

Cheap進一步說明，政府為了改善國旅，花大錢找國外網紅、補助國旅業者，貼幾張煙火照片、拉幾面旗子，就「蓋牌」假裝自己有做事，實際上東西不好吃，再怎麼宣傳都沒用。他也點名「墾丁、九份、太魯閣」3大景點，直言「明明潛力不錯，但講了幾百年，現在還是一副鳥樣子」。

Cheap提到，國旅CP值極低，同樣的預算去東南亞，已經可以當皇帝、住泳池Villa，在台灣只能住醜到不行的民宿，還有「XX節」煙火放5分鐘，停車卻要花2小時，交通亂成像喪屍逃生演習，各地老街、夜市毫無特色，賣地瓜球的攤位粗估就有500攤，無奈表示「你不國旅，好像不愛台灣；你去了，才發現台灣其實不愛你」。