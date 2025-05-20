曾是假日親子聚集地…新北1商場成「三重無限城」 在地人直指沒落關鍵

三重湯城園區曾是新北市最具代表性的地標之一，20世紀末風光一時，不僅匯聚大型商場、連鎖速食與3C電子資訊廣場，更是當地居民假日首選的親子去處。然而今日的湯城，卻成了人煙稀少的「空城」，甚至被網友形容為「鬼城」、「三重無限城」，令人不勝唏噓。

根據《中時新聞網》報導，湯城園區在全盛時期不只吸引了家樂福、玩具反斗城、麥當勞、新學友書店等知名品牌進駐，還集結逾30家電子業者形成3C資訊聚落，甚至有天王麥克傑克森造訪過的傳聞。當時假日人潮爆滿、連購物都要「辦卡才能進入」。有民眾回憶，童年最期待的事就是「週末去湯城吃蛋捲冰淇淋，只要10塊錢」。

然而，隨著家樂福遷至重新路，以及新莊IKEA的開幕，湯城的商業重心逐漸流失。美食街關閉、品牌撤出，湯城如今僅剩下商辦、全聯、藥妝與少數攤販維持營運。地下2樓已幾乎成為廢墟，據傳晚上7點過後園區全暗，甚至傳出靈異故事。許多網友直指「家樂福的退出」正是湯城衰敗的起點，後續連鎖效應讓整體商場無法再吸引人潮。

網友也在PTT熱議此話題，留言寫道：「三重現在問題無解」、「跟中壢林口一樣藏汙納垢」、「晚上在裡面會懷疑看到的是不是人」、「直銷詐騙小企業集散地」等，更有人諷刺湯城如今像極了香港九龍城寨，治安堪憂。