百貨公司內客人爆罵櫃檯人員「Look in my eyes」 網全傻眼

新北市新莊宏匯廣場在假日時，總是吸引大批人潮消費。有網友爆料，17日一名客人因為不能順利折抵停車費100元，大罵櫃檯服務人員，還直嗆「Look in my eyes」，引發許多網友討論。

一名網友在「爆料公社」放上影片，只見一位男子在櫃檯前，情緒激動的對服務人員大罵，而且不斷用手指著自己眼睛，喊著迷因內容「Look in my eyes，妳回答我」，而服務人員不斷鞠躬道歉，該名男子仍情緒高漲，不斷用力拍打桌子，又繼續對著服務人員怒罵，影片之中還有旁人提及「要叫保全來嗎？」引來許多路人側目。

影片曝光後，許多網友回應，「現在大家生活都不容易，客人就算有道理，很多都不是第一線人員能解決的」、「瘋子一堆」、「如果警察出現，或者對方黑道，這個人應該乖的跟吉娃娃一樣，他單純看店員好欺負才敢這樣，店員真的很辛苦」、「我個人很討厭講話一直手指頭指著人家的感覺」、「欺負人家女孩子，算什麼男人？」

業者也在留言處說明，「非常感謝大家的關心與支持，宏匯廣場一直以來秉持尊重與專業的態度，致力於提供優質的顧客服務。今日因與顧客溝通上出現誤解，導致顧客感到不便，現場主管已迅速協助處理，並在第一時間對同仁進行情緒安撫與關懷，目前事件已圓滿解決。宏匯廣場將持續堅持服務至上的精神，不斷強化溝通品質，為所有顧客帶來舒適愉快的購物體驗。再次感謝大家的體諒與支持，並請繼續給予宏匯廣場及我們同仁鼓勵與加油！」