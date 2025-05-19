高雄蓮池潭驚見少年「釣起錦鯉」 網起底怒轟屁孩：非初犯

釣魚是許多人閒暇時喜歡的休閒活動，不過應該在合法的地點垂釣。一名網友在Threads爆料，近日在高雄蓮池潭驚見一位少年在池邊釣錦鯉，讓他看傻眼直呼「好荒謬」，貼文曝光後引發網友熱議。

原PO在高雄蓮池潭的廟裡發現一名少年竟然在池邊釣錦鯉，透過圖片可發現對方甚至在眾目睽睽下成功將錦鯉釣起，荒謬畫面原PO忍不住拍下來發文，不少網友見狀紛紛罵道「為什麼要在這邊釣魚，不是有告示牌寫得清清楚楚，禁止垂釣嗎」。

貼文下方網友紛紛回覆「太誇張」、「我在路亞管理池，明明蓄養池貼了超大的『本池為蓄養池禁止垂釣』的標語，幾個跟照片差不多年紀的還是一樣跑去釣」、「要釣去垂釣區釣啦，蓮池潭不是有垂釣區嗎」、「學校沒教公民與道德的結果」、「禁釣區釣魚就算了，沒想到會跑到裡面魚池釣」。

也有眼尖網友發現，此少年已經不是初犯，「又是他」、「笑死這個不是虐殺三間還發到網路上結果被炎上那個嗎」、「上次虐殺三間，現在又禁釣區釣魚真的很可悲」、「我們在玄帝公那釣的人都很低調了，偏偏出了一顆老鼠屎」、「五甲公園也有很多屁孩」。