為什麼？日本超商店員拒微波漢堡排 7-11給答案：可能爆炸

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去日本超商購買漢堡排，店員卻表示不能幫他微波。示意圖／ingimage
一名網友去日本超商購買漢堡排，店員卻表示不能幫他微波。示意圖／ingimage

超商不幫忙微波食品的原因是什麼呢？一名網友發文，稱他去日本超商購買漢堡排，店員卻表示不能幫他微波，讓他感到很困惑。對此，有網友透露因為微波爐的「功率」問題，店員怕食品變質。

一名網友在臉書社團《日本超市超商挖寶討論區》發文，表示他在日本超商購買一份漢堡排，本想請店員幫忙微波，店員卻一直說不能微波，他很好奇其中的原因，對此詢問網友。

此文一出，不少網友解答是因為微波爐的「功率」因素，「主要是袋子上標示只能用功率500-700瓦的微波爐微波，店內的微波爐是1000-1500瓦，袋子放進去有可能會融化變質」、「上次店員跟我們說，因為功率不同，不能微波，家用的功率比較低」、「因為超商不會負責店內微波非超商功率的微波食品後的相關問題」。

有網友勸原PO帶回去自己微波或加熱，不要為難店員，「超商有SOP，這種食品本來就是買回家使用家用電器自己處理的食材，不要為難超商店員」、「回旅館自己微波」、「你找一下是不是要自己微波，按照包裝袋的指示去自助微波」、「我是帶回去飯店煮熱水，泡在洗臉盆隔水加熱」。

日本Seven-Eleven株式會社網站上也說明，除了少數商品外，冷凍和冷藏食品均要在500瓦或600瓦的「家用微波爐」加熱，店內只有1500瓦的微波爐，如果微波可能產生爆炸或變質，故無法幫忙加熱。

超商 日本 微波爐

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