倒醬油老沾手…台灣為何不做日本貼心導流器？老廠解答：關乎食安

做家常料理時，常會使用到醬油，不過有不少民眾抱怨台灣的醬油瓶不像日本的有導流器，常發生倒醬油沾得滿手都是的情況。對此，老牌醬油大廠御鼎興解釋台灣醬油瓶蓋多半無法使用導流器的原因，其實與「食安」及「消費者期待的價格」有關。

「御鼎興純手工柴燒黑豆醬油」是雲林西螺在地超過一甲子的醬油廠，日前在臉書粉專發文，表示有很多消費者在罵，為何台灣醬廠不能像日本一樣貼心，「醬油上頭有導流器，倒的時候不會沾得滿手都是」，事實上是有原因的。

御鼎興進一步解釋，台灣醬廠為了避免醬油壞掉，最後一道製程會經過高溫殺菌，通常採蒸汽式殺菌，溫度為80℃以上維持15分鐘。蒸汽殺菌的溫度並不好控制，若沒控制好，玻璃瓶裡的塑膠導流器，可能會有塑化劑溶出的疑慮，因此「為了安全，很多醬廠都不使用導流器」。

至於為何日本的醬油可以做到，御鼎興指出，日本醬廠的殺菌方式為水浸式，將醬油泡在70℃的熱水裡30分鐘，瓶蓋不會觸接熱水。然而這樣的方式其實並不適合台灣醬廠，因日本醬油一般鹽度較高，大部分品項超過16度，台灣大部份鹽度介於10-12之間，在醬油低鹹度、存放環境為高溼高溫的情況下，醬油成品最好還是經過較高溫(80℃-85℃)維持15分鐘以上的滅菌，才不致產生食安危害。

除此之外，目前台灣最普遍的420毫升醬油公版瓶，沒有相應的塑膠導流器，若要研發生產新瓶蓋，要新增設備來壓瓶蓋，瓶蓋成本提高，醬油的價格又會再往上加不少，「消費者能不能接受也是個問題」。業者坦言，市場上的生產者努力在把關安全與美味，只能從中找到一個產業與消費端之間的平衡，因此他們近期也推出大部分醬油瓶都能使用的導流器，可以解決倒醬油失手的問題。