快訊

花蓮女老師陳屍宿舍 疑凶手留9字訊息揭死訊

世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

萬年不升等／升等年限壓力爆棚 學者：別開太多戰線

從公司裝水「狂囤50瓶」 她見家人舉止傻眼：是我道德標準太高？

聯合新聞網／ 綜合報導
許多上班族都會在公司裝滿水再帶回家喝，不過一名女網友表示，家人每天都從公司帶回來大量的水，家中目前已堆滿約50瓶寶特瓶與保溫杯。示意圖／ingimage
許多上班族都會在公司裝滿水再帶回家喝，不過一名女網友表示，家人每天都從公司帶回來大量的水，家中目前已堆滿約50瓶寶特瓶與保溫杯。示意圖／ingimage

許多上班族都會在公司裝滿水帶回家喝，不過一名女網友表示，家人每天都會用寶特瓶、保溫杯從公司帶回來大量的水，目前已累積約50瓶。貼文曝光後，也引發留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，將水壺裝滿帶回家在某種程度上是可以理解的，自己身為學生也會在學校裝水，但家人一天下來帶回3至4瓶水，長期下來累積數量龐大，讓她產生道德上的疑慮，質疑這樣是否算是「占公司便宜」。

她補充，其實家中本就有購買桶裝礦泉水，但經常被要求優先飲用這些從公司帶回的水，才讓她覺得太貪小便宜。她也好奇詢問網友意見：「對於這種行為我覺得不妥，但不知道對別人來說是如何？是我的道德標準太高了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「老闆說要把同事當家人，把公司當作家，那我從家裡拿水回家，怎麼了嗎？」、「在年薪中位數200萬～300萬的公司，下班一樣許多人會裝1瓶一、兩升的水回家」、「沒人想過那個對於公司來講，成本也略等於無嗎，自來水用度在算，1度1000公斤，平均1公斤水約0.015元（以均價15元計），濾心之類的東西成本頂多再多0.015元好了，為了一公升0.03元自以為得計」。

不過也有網友認為，「下班自己水杯裝滿離開很正常，但還要各種容器裝，就是貪小便宜了」、「每次看到都覺得很像乞丐」、「要關注的是裝的水放太多會不會滋生細菌」。

Dcard 上班族 保溫杯 水壺 礦泉水

延伸閱讀

麵食館變最夯私廚！黃仁勳光顧「鄒記食舖」超難預約 有人脈才吃得到

相同年紀為何他外表較年輕？日醫揭肌膚老化三大關鍵：別讓體內失火

會考是分水嶺？她曾和友成績相近「近況卻慘被碾壓」 網冷回：人家本來就是鳳凰

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

相關新聞

從公司裝水「狂囤50瓶」 她見家人舉止傻眼：是我道德標準太高？

許多上班族都會在公司裝滿水帶回家喝，不過一名女網友表示，家人每天都會用寶特瓶、保溫杯從公司帶回來大量的水，目前已累積約50瓶。貼文曝光後，也引發留言區熱烈討論。

搭北捷坐過站！她曝「1隱藏服務」免扣錢 眾人驚呼：長知識

你有搭捷運坐過站的經驗嗎？營養師李婉萍分享，原本要搭到西湖站，卻不小心搭到劍南路站，恍神出站後才發現坐過頭，尋求服務台後，得到1貼心服務，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

海外工作比較香？ 過來人統整歐洲生活7現實面「存款恐比台灣少」

台灣房價高漲，薪水卻停滯不前，導致許多人興起到海外打拚的念頭。不過，一名曾在歐洲求學、生活的女網友表示國外的月亮不見得比較圓，她列出...

油電車不能打N檔？他停車等人被爸阻止 內行也喊NO：傷電池

N檔通常稱為空檔，可視為倒車檔與前進檔切換之間的緩衝檔位。一名網友發文，稱近日開家人的油電車，停車等人時打N檔吹冷氣，卻被爸爸說不能打N檔，原因似乎跟電池有關，對此詢問網友。

水餃都不買連鎖店了！他疑惑為何吃超商 同事無奈曝殘酷現實

水餃的價格也回不去！一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」社團發文分享，同事總是買超商的微波水餃。對此，他非常納悶為什麼不選連鎖店，同事這才無奈嘆「因為現在一顆五塊多的水餃不好找了」，上漲的物價讓久沒吃水餃的他非常震驚。

高掛布條「放暑假了」…薑母鴨店夏天做什麼？員工令人稱羨待遇曝光

冬天時吃薑母鴨能夠驅寒保暖。一名網友曬出照片薑母鴨店的照片，大門緊鎖，招牌下的橫幅寫著「我們放暑假了」，讓他好奇薑母鴨業者放暑假都在幹嘛？對此，有知情人士透露老闆是金門人，夏天回金門帶旅遊團。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。