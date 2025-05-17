搭北捷坐過站！她曝「1隱藏服務」免扣錢 眾人驚呼：長知識
你有搭捷運坐過站的經驗嗎？營養師李婉萍分享，原本要搭到西湖站，卻不小心搭到劍南路站，恍神出站才發現坐過頭，尋求服務台後，意外發現1項貼心服務。貼文一出，引起廣大網友熱議。
李婉萍在臉書表示，她要去新聞台參加錄影，本應在西湖站下車，結果恍神坐過頭，到劍南路站後，一出閘口就發現自己下錯站，立刻求助一旁的服務台，沒想到站務人員竟然幫忙開一張「出錯站證明」。
李婉萍進一步表示，站務人員跟她說，只要回到西湖站，出示這張「出站憑證」，就可以不用刷卡，直接通行，讓她大讚「這樣的生活小知識，我今天還第一次學到」。
貼文一出，多數網友都表示「台灣捷運、台鐵很人性化，有人情味」、「竟然有這樣的服務，長知識」、「第一次知道有這種服務」、「長知識了。其實我們的捷運很讚」、「在日本也遇過同樣情形，拿到過出錯站證明」、「哈哈，坐錯站的獎狀」、「好酷！我還沒試過」。
此外，也有部分網友分享台北捷運的其他貼心服務，「上站內廁所，或者要通行A出口到B出口，都能夠直接跟服務台說，會給你一枚捷運代幣，可同站進出」、「臨時沒帶錢要搭捷運也是可以的，但記得拿借據、找時間回捷運站還錢」。
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