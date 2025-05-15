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海外工作比較香？ 過來人統整歐洲生活7現實面「存款恐比台灣少」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣房價高漲，薪水卻停滯不前，導致許多人興起到海外打拚的念頭。示意圖。聯合報系資料照
台灣房價高漲，薪水卻停滯不前，導致許多人興起到海外打拚的念頭。示意圖。聯合報系資料照

台灣房價高漲，薪水卻停滯不前，導致許多人興起到海外打拚的念頭。不過，一名曾在歐洲求學、生活的女網友表示國外的月亮不見得比較圓，她列出在歐洲生活後有感而發的「7大現實面」，直言存款恐怕比在台灣能存的錢還少。

一名女網友在Dcard以「想去歐洲工作？你可以先看過這篇再決定」為題發文，她表示曾在台灣及歐洲求學、生活過，近期有感而發統整出在「歐洲生活的7大現實面」，希望將自身經驗分享給準備出國的人，以及和在他鄉生活的游子交流。

1.歧視

原PO提到自己曾在北歐和南歐生活3個月以上，新冠疫情爆發時，僅是因為戴著口罩買菜，路上的小孩卻不斷朝自己咳嗽開玩笑。此外，一些歐洲同學也會開「無禮的玩笑」，原PO反問，若想到歐洲生活，當碰到這類惱人情況，準備好向對方抗議了嗎？

2.薪水、工作現實面

薪水部分除了本地人可能比自己多3成，若不幸遇到亞洲老闆，「最低工資都是有可能的」。

3.就業競爭

畢業後若想在當地求職，勢必碰到許多移民競爭，原PO直言「什麼是你的優勢呢？」另外她也提到，在外國待業的這段時間，是否有其他副業可以維持生活開銷。

4.簽證問題

原PO表示，歐洲各國簽證日漸限縮，愈來愈難拿到永居權或成為公民。此外她還提到，若是認為台灣環境太糟想移民，歐洲國家也有自己的問題，「當你待得久了，就會體會到該國制度」。

5.存錢

除非是專業移民，否則薪水在職涯初期可能不會多亮眼。原PO提到，若求職只選做自己喜歡的事情、薪水不是放在第一順位，在歐洲可能也是較中低薪的工作。此外，歐洲稅收大概佔收入的4分之1到3分之1不等，再扣掉房租、生活費等必要開銷，除非十分節儉，否則存款恐怕比在台灣工作還低。

6.文化差異

在歐洲工作必須先學會閒聊（small talk）這項社交技巧，並非單純聊八卦，可以聊新聞、天氣或是一些無關緊要的小事。

7.他人想接觸的動機

原PO坦言這項可能會引起爭議，但她直言「在國外真的遇到太多太多居心叵測的台灣人」。原PO表示在國外工作，最常遇到利用人的台灣人，不論是人脈、資源或是為了晉升，不惜抹黑他人也要讓自己被老闆看見。

心得文曝光後吸引許多網友回應，「稅高、生活品質很普通、存不到啥錢+1」、「海外台灣人風評聽下來都爛到爆炸」、「我也是在海外工作10幾年的台灣人，但是每次遇到的都是台灣人黑台灣人」。

不過有在美國打拚的網友分享不同看法，有人認為歐洲比較適合旅遊、美國適合工作，「我在美國工作，每天實際工時大概4小時而已」；此外，還有在德州科技業工作的女網友提到，薪水與工時都能接受，一周最多只需進公司3次，「work life balance比在台灣好很多」。

Dcard 台灣 最低工資 移民 簽證 薪水

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