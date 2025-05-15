油電車不能打N檔？他停車等人被爸阻止 內行也喊NO：傷電池

N檔通常稱為空檔，可視為倒車檔與前進檔切換之間的緩衝檔位。一名網友發文，稱近日開家人的油電車，停車等人時打N檔吹冷氣，卻被爸爸說不能打N檔，原因似乎跟電池有關，對此詢問網友。

一名網友在Dcard發文，表示自己的車是純汽油，而家裡的車是油電車，近日開油電車載家人，等人時打N檔，掛手煞車在車上吹冷氣，沒想到被爸爸說油電車千萬不要打N檔，一定要打P檔，不然電池會不能充電。原PO雖然感到疑惑，但爸爸之前的車也是油電車，於是先照著爸爸的意思做，但也好奇詢問網友，油電車真的不能打N檔嗎？

此文一出，不少內行人現身說法，透露打N檔的影響，「打N檔時馬達無法啟動做動能回收，簡單講就是大電池不會充電」、「油電打N檔，引擎不會幫大電回充」、「油電N檔是不會回充大電池，只是冷氣會越來越不涼，等紅燈也不會這麼久，電太少，儀表也會叫你換回來」、「油電不打P檔或是D檔踩煞車大電池不會充電，打N檔會聽到引擎在空轉，然後儀表上沒在充電」。

也有網友指出要就打P檔（停車檔），不會出現問題，「如果要停在路邊很久，打P檔加手煞車就對了，電池電量過低好像就傷電池」、「平面臨時停車打P擋，斜坡臨時停車P擋+手煞車，長時間停車P擋+手煞車」。

也有網友分享打N檔的用途，「自排車N檔通常只用在車壞掉要推車的情況，平常停車還是打P檔比較安全」、「自動檔的N，除了拖吊時基本上不會用」、「打N檔被撞比較不會傷變速箱，除此之外沒必要打」。