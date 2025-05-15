水餃都不買連鎖店了！他疑惑為何吃超商 同事無奈曝殘酷現實

水餃的價格也回不去了！一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」社團發文，同事總是買超商的微波水餃，他非常納悶為什麼不選連鎖店，同事無奈嘆「因為現在1顆5塊多的水餃不好找了」，讓久沒吃水餃的他非常震驚。

原PO表示最近同事去超商都買微波水餃，好奇地詢問原因，同事表示現在1顆5塊多的水餃不好找了。他驚訝問道「現在外面水餃1顆都6元以上了？」，表示自己印象還停留在以前讀書的時候，外面1顆才4.5元左右。

他說同事手上這盒水餃55元10顆，路過附近連鎖店時特別注意價格，發現招牌1顆竟然要7元，鮮肉的要8.8元，他不禁傻眼道：「請問那個尾數是逼人要買5顆為單位嗎？」

貼文發布後引發網友熱議，有網友指出「也要比重量吧，比單價不看份量沒什麼意義」，有人抱怨超商份量太少吃不飽、口感不佳，「這個其實很不飽滿欸，雖然偶爾會吃，但只是在吃小時候的回憶」、「皮很厚」、「超商的買一次就謝謝再聯絡，還是現做的卡好吃」、「這比較小顆呀」、「這吃20顆可能都沒八方10顆飽」。

也有網友分享「便宜生水餃只剩菜市場了」、「市場或者一些網路的商家還是有4.5左右的，但是要找」、「還不如買冷凍的自己煮」、「家樂福自有品牌小水餃63顆59」、「我學校附近的店水餃10顆55」、「印象中八方四海都是5顆為單位」。