高掛布條「放暑假了」…薑母鴨店夏天做什麼？員工令人稱羨待遇曝光

冬天吃薑母鴨能夠驅寒保暖，但夏天還有人吃嗎？一名網友曬出一間薑母鴨店的照片，大門緊鎖，招牌下的橫幅寫著「我們放暑假了」，讓他好奇薑母鴨業者放暑假都在幹嘛？對此，不少網友分享各自的情報。

一名網友在臉書社團《信義區三兩事》發文，曬出一間薑母鴨店的照片，只見店家拉下鐵門，招牌下的布條用黃字寫著「我們放暑假了」，讓原PO疑惑薑母鴨業者「放暑假」時都在做什麼呢？

此文一出，不少薑母鴨店老闆們的副業曝光，「我聽說過有間店老闆好像是金門人，冬天來台北營業薑母鴨店，夏天回金門做旅遊團」、「有一年看到他們在賣西瓜」、「有一年租給人賣西瓜」、「老闆會陪小孩打鼓、騎自行車」。

也有網友分享其他薑母鴨店放假時的規劃，「有些是潛水教練，夏天教潛水，冬天賣薑母鴨或羊肉爐」、「我聽過一家生意很好的薑母鴨，試過夏天改賣冰，但兩三年都做不起來，後來索性放半年假了」、「有看到麻辣火鍋店老闆暑假去種辣椒」、「我們高雄家那邊是去採收芒果」、「賣冰或是回老家休息個幾個月」、「去冰店賣冰當作斜槓」。

也有網友透露員工放暑假的去向，「我認識一家，夏天半薪，員工通常去打工」、「員工應該去其他地方打工」、「暑假都在放假，我們這的薑母鴨店，暑假期間員工薪水照領」、「休息，因為冬天工作很累了，而且有些薑母鴨店冬天連續上班沒有休息，所以放暑假他們會好好休息」。