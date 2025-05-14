折抵2小時...停車費驚見「5位數」 她傻眼問：能出去嗎？

不少人都會趁著好天氣開車出遊，但你是否有因為停放太久，忘記牽車而收到高額停車費的經驗呢？一名網友在臉書社團發文，表示在自動繳費機前排隊時，看到前面兩位婦人的停車費用，折抵2小時後竟高達17100元，不僅讓原PO好傻眼，對方也愣在原地，並詢問「這樣可不可以出去」。

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」發文，並附上一張照片，當中可見兩名婦人正在自動繳費機前繳納停車費，但仔細一看便發現，他們停車的時間為4月3日至5月11日，折抵2小時後所需的金額竟高達17100元，驚人的費用讓她們當場傻眼，還詢問原PO「這樣可不可以出去」。

貼文一出，不少看到停了將近一個月、費用逾1.7萬的網友，都在留言處笑稱「柵欄撞斷比較便宜」、「一萬七，這乾脆停紅線還比較划算」、「放到超過車子殘值就賺了」、「我突然覺得那天車被拖便宜多了」、「突然想到自己有車嗎？」

事實上，高額的停車費用是場烏龍，北港武德宮主委林安樂，今（14）日便透過臉書發文澄清，表示兩名婦人當天只停了一個多小時，無須繳費，惟因停車系統只需輸入車牌後4碼，正好當下有另外一台尾數相同，但還沒有出場紀錄的車，「兩位姊姊可能沒在看，點了台不是自己的車，於是就發生這個烏龍」。