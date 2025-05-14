快訊

瘋神3班底爆閃兵 香蕉公開獲「模範海巡」獎狀：太多人問一次看這

保金僅次陳零九 藝人阿虎涉閃兵28萬交保…離去前致歉

台指期夜盤一度衝至21,889點 台積電夜盤重返千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

折抵2小時...停車費驚見「5位數」 她傻眼問：能出去嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在臉書社團發文，表示在自動繳費機前排隊時，看到前面兩位婦人的停車費用，折抵2小時後竟還高達17100元。示意圖／ingimage
一名網友在臉書社團發文，表示在自動繳費機前排隊時，看到前面兩位婦人的停車費用，折抵2小時後竟還高達17100元。示意圖／ingimage

不少人都會趁著好天氣開車出遊，但你是否有因為停放太久，忘記牽車而收到高額停車費的經驗呢？一名網友在臉書社團發文，表示在自動繳費機前排隊時，看到前面兩位婦人的停車費用，折抵2小時後竟高達17100元，不僅讓原PO好傻眼，對方也愣在原地，並詢問「這樣可不可以出去」。

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」發文，並附上一張照片，當中可見兩名婦人正在自動繳費機前繳納停車費，但仔細一看便發現，他們停車的時間為4月3日至5月11日，折抵2小時後所需的金額竟高達17100元，驚人的費用讓她們當場傻眼，還詢問原PO「這樣可不可以出去」。

貼文一出，不少看到停了將近一個月、費用逾1.7萬的網友，都在留言處笑稱「柵欄撞斷比較便宜」、「一萬七，這乾脆停紅線還比較划算」、「放到超過車子殘值就賺了」、「我突然覺得那天車被拖便宜多了」、「突然想到自己有車嗎？」

事實上，高額的停車費用是場烏龍，北港武德宮主委林安樂，今（14）日便透過臉書發文澄清，表示兩名婦人當天只停了一個多小時，無須繳費，惟因停車系統只需輸入車牌後4碼，正好當下有另外一台尾數相同，但還沒有出場紀錄的車，「兩位姊姊可能沒在看，點了台不是自己的車，於是就發生這個烏龍」。

停車費 繳費機

延伸閱讀

7月底前用eTag扣繳路邊停車費 最高回饋1年全台免費停

彰化打卡熱點！2025虎山巖金針花盛開 免費入園美照拍到飽

獨／搶開幕！金豬食堂「半夜排滿人」 紙箱、毛毯全出動

假冒停車費欠款通知詐騙 遠通電收2絕招避免受害

相關新聞

折抵2小時...停車費驚見「5位數」 她傻眼問：能出去嗎？

不少人都會趁著好天氣開車出遊，但你是否有因為停放太久，忘記牽車而收到高額停車費的經驗呢？．．．

老公換新公司...年輕女助理「想借感情」 她見LINE對話震驚：好主動

不少人結婚之後，都會擔心另一半出軌，不過有名網友相當幸運，她日前在社群平台發文，表示另一半剛換到新公司不久，就有年輕女助理狂貼．．．

女被迫撫養「智能障礙手足」 每月36K她崩潰：真的付不起

台灣進入老齡化社會，長照服務更加重要。不過日前有位女網友表示，他父母前年離婚，兩位手足都是智能不足，跟著爸爸住，現在要送安置，長期照顧服務一個月要3萬6千元，但費用已經超過她月薪一半了，社工要她不夠的錢去跟先生拿，讓原PO無奈表示「這都是正常程序嗎？」

每月共存旅遊基金...男友行為讓她心寒 網見「一舉動」勸放生：人品有問題

不少情侶或夫妻都會為了共同開銷，從每個月的收入中撥出款項，一起儲存生活基金，一名網友日前在社群平台發文，表示自己和男友每個月都會各存5000元當旅遊基金．．．

老公月收30萬就不上班？全職太太「靠爸接濟」 網傻眼：憑什麼養妳

儘管現在性別平權意識高漲，但仍有不少家庭保持「男主外，女主內」的結構，一名網友日前便在社群平台上發文．．．

好欺負？她沒坐博愛座卻被要求讓座 網轟：柿子挑軟的捏

沒乘坐博愛座應該讓位嗎？一名女網友發文，稱她在搭乘北捷時坐在不是博愛座的一般位置，卻被一名男子「說教般」要求讓位給老人，她抬頭觀察，另一位坐在博愛座的阿姨見她沒起身，才給老人讓坐，經過此經歷，原PO不禁懷疑，為何男子不直接請坐在博愛座的阿姨讓坐，而要請原PO讓坐？是否是她看起來「好欺負」？對此，網友們紛紛抨擊要求讓坐的男子，認為他「柿子挑軟的捏」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。